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Ultimo aggiornamento: 12:02

Guerra in Iran, Trump informato per 45 minuti sui nuovi piani di attacco contro Teheran

Dopo essere tornato a minacciare Italia, Spagna e Germania (“Potrei ritirare parte delle truppe da quei Paesi” ha detto), Trump fa il punto sulla possibile ripresa della guerra
Guerra in Iran, Trump informato per 45 minuti sui nuovi piani di attacco contro Teheran
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Momenti chiave

  • Nbc: "L'Iran dissotterra missili in vista del possibile fallimento tregua"
  • Trump informato per 45 minuti su nuovi piani d'attacco all'Iran
    • 12:02

      Idf: “Distrutti 40 siti di Hezbollah nlle ultime 24 ore”

      L’esercito israeliano ha annunciato di aver colpito e distrutto oltre 40 siti di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore. “Tra questi – riporta il Times of Israel citando le Forze di Difesa israeliane (Idf) – figurano centri di comando da cui operavano membri del gruppo terroristico, che stavano pianificando attacchi contro le truppe e Israele”.

    • 11:27

      Nbc: “L’Iran dissotterra missili in vista del possibile fallimento tregua”

      Negli ultimi giorni, l’Iran si sarebbe preparato a un potenziale fallimento del cessate il fuoco con gli Stati Uniti e Israele, lavorando per dissotterrare missili e altre munizioni sepolte sottoterra o sotto le macerie. Lo riferisce NBC News, citando un funzionario statunitense anonimo e altre due fonti ben informate. Secondo il rapporto, Washington ritiene che Teheran voglia essere pronta a riprendere rapidamente gli attacchi con droni e missili qualora la guerra dovesse riprendere. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe decidere nei prossimi giorni come procedere, dopo essere stato informato ieri sulle opzioni militari, aggiunge l’agenzia.

    • 11:25

      Teheran: “Usa non affrontano temi nucleare e sanzioni in modo serio”

      Gli Stati Uniti “non affrontano in modo serio la questione del nucleare e le sanzioni” riguardanti l’Iran: è quanto affermato dal portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmail Baghaei, citato dall’agenzia Irna. Parlando in un programma tv, Baghaei, ha affermato che “ogni volta che l’Iran ha avviato colloqui con gli Stati Uniti sulla questione nucleare e sulla revoca delle sanzioni, gli Usa hanno contemporaneamente condotto azioni militari” contro la Repubblica Islamica. E ha sottolineato che “gli Stati Uniti non sono seri riguardo alla revoca delle sanzioni e non hanno imparato dagli errori del passato”: Baghaei ha quindi affermato che tra i due Paesi “esiste una profonda sfiducia” e ha accusato gli Stati Uniti di “aspettarsi che vengano accettate le loro richieste massimaliste”, mentre l’Iran “ha sempre presentato le proprie proposte sulla base della fine della guerra e dell’instaurazione di un cessate il fuoco”. Il portavoce ministeriale iraniano ha anche spiegato che “molti Paesi, con varie intenzioni, hanno annunciato la propria disponibilità a mediare”, ma per Teheran “il mediatore ufficiale resta il Pakistan“. 

    • 11:23

      Israele: “Abbattutti 4 droni di Hezbollah”

      Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno abbattuto quattro droni di Hezbollah. Secondo l’esercito israeliano, un drone ha attraversato il confine facendo scattare le sirene nella comunità di Rosh Hanikra mentre altri tre sono stati intercettati sopra il Libano meridionale prima di entrare nel territorio israeliano. Un missile intercettore è stato inoltre lanciato contro un altro presunto drone di Hezbollah individuato in un’area del Libano meridionale dove sono dispiegate le truppe. L’esito dell’intercettazione è ancora in fase di valutazione da parte di Tsahal.

    • 11:22

      Cnn: “Trump dice di conoscere solo lui lo stato dei colloqui con l’Iran”

      Donald Trump ha affermato che nessuno, a parte lui e una manciata di altre persone, conosce lo stato dei colloqui con l’Iran, suggerendo che i negoziati stiano procedendo nonostante l’apparenza pubblica di una situazione di stallo, pur riconoscendo l’incertezza sulla leadership iraniana. Lo riporta la Cnn sottolineando che il presidente ha detto che i negoziati si stanno svolgendo “telefonicamente” e che la sua risposta a qualsiasi proposta dell’Iran dipenderà da quanto Teheran si spingerà nel limitare il proprio programma nucleare. Oggi – ricorda il media americano – i mediatori pachistani si aspettano una proposta di pace rivista da parte dell’Iran, dopo che il presidente Usa ha respinto la versione precedente.

    • 09:42

      I dubbi Usa sulla necessità dell’autorizzazione del Congresso

      Il cessate il fuoco tra Usa e Iran, iniziato ai primi di aprile, ha “posto fine” alle ostilità tra le parti ai fini della scadenza congressuale sui poteri di guerra. Lo ha chiarito un funzionario dell’amministrazione, secondo i media Usa, dopo che i repubblicani al Senato hanno sollecitato un’interpretazione dei 60 giorni previsti dal War Powers Act. La sollecitazione dei senatori repubblicani è maturata in vista della scadenza del primo maggio, termine oltre i quale il presidente è tenuto ad un passaggio di autorizzazione al Congresso sui suoi poteri di guerra, salvo che non decida di ridimensionare le operazioni, anche se il conteggio ha un inizio incerto e variabile. I primi attacchi contro l’Iran sono stati sferrati a fine febbraio. “Ai fini del War Powers Act, le ostilità iniziate sabato 28 febbraio sono nel frattempo terminate“, ha riferito il funzionario, sulla considerazione non vi sono stati più atti di guerra tra le due forze armate da quando, oltre tre settimane fa, è entrato in vigore un fragile cessate il fuoco. La legge del 1973 concede al presidente 60 giorni per un’azione militare prima di doverla interrompere, richiedendo l’autorizzazione al Congresso, o domandare una proroga di 30 giorni motivata da “inevitabile necessità militare” alla sicurezza delle forze armate. Trump ha notificato il conflitto al Congresso 48 ore più tardi, facendo scattare i 60 giorni, la cui scadenza era fissata per il primo maggio. Durante l’audizione al Senato di giovedì, il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha detto di ritenere che il conteggio si fosse interrotto durante la tregua. I dem hanno contestato l’interpretazione, sostenendo l’assenza di disposizioni legali in tal senso. La Costituzione americana stabilisce che solo il Congresso, non il presidente, abbia il potere di dichiarare guerra. Fanno eccezione, però, le operazioni che l’amministrazione qualifica come a breve termine o mirate a contrastare una minaccia immediata. 

    • 09:41

      Trump informato per 45 minuti su nuovi piani d’attacco all’Iran

      L’ammiraglio Brad Cooper, a capo del Centcom, e il Capo di Stato Maggiore congiunto, generale Dan Caine, hanno informato Donald Trump sui piani per possibili attacchi contro l’Iran. Lo riporta Barak Ravid di Axios, aggiungendo che, secondo 2 funzionari il briefing di giovedì è durato 45 minuti

    • 09:35

      Hegseth: “Fondamentale modernizzare triade nucleare”

      Il Pentagono ha chiarito che la sua proposta di bilancio per l’anno fiscale 2027 include 71,4 miliardi di dollari per modernizzare la sua “triade nucleare“, la struttura di difesa basati sui missili balistici intercontinentali (Icbm) e quelli lanciati da sottomarini (Slbm), nonché sui bombardieri strategici. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth, nell’audizione tenuta dinanzi alla commissione del Senato per i Servizi armati, ha messo in guardia che “se si sbaglia su questo fronte, si sbaglia su tutto il resto”. Hegseth ha citato il programma nucleare iraniano come esempio del motivo per cui gli Stati Uniti debbano mantenere integro la deterrente strategica. Il bilancio stanzia nel dettaglio 6,1 miliardi per il bombardiere B-21 Raider, 4,6 miliardi per i sistemi terrestri Sentinel, 1,5 miliardi per l’arma a lungo raggio ‘Stand-Off’ e 16,2 miliardi per il sottomarino lanciamissili di classe Columbia, inclusa l’acquisizione di una quarta unità. La base industriale della difesa “è stata trascurata per anni, ma ora, sotto la presidenza di Donald Trump, sta tornando a operare su un assetto di tipo bellico”, ha osservato il capo del Pentagono.

    • 09:33

      Nella notte attivata difesa aerea a Teheran

      I sistemi di difesa aerea sono stati attivati la scorsa notte contro piccoli velivoli e droni nei cieli sopra Teheran, secondo quanto riportato dai media iraniani. Le agenzie di stampa Tasnim e Fars hanno riferito che, secondo le informazioni disponibili, i sistemi di difesa aerea sono stati attivati “per contrastare piccoli velivoli e droni da ricognizione”, senza fornire ulteriori dettagli. In precedenza, avevano già segnalato l’attivazione, senza specificare se si trattasse di un’esercitazione o della neutralizzazione di velivoli ostili. “Il rumore dei sistemi di difesa aerea è cessato dopo circa 20 minuti di attività e contrattacchi contro piccoli velivoli”, hanno affermato, aggiungendo che Teheran è tornata alla “normalità”.

    • 09:31

      Madrid non preoccupata da minacce Trump su ritiro truppe

      Il governo spagnolo esprime tranquillità in relazione alla la minaccia formulata dal presidente Usa Donald Trump di ritirare le truppe statunitensi distaccate in Spagna, nonchè in Italia e Germania, per colpire gli alleati della Nato che si sono rifiutati di sostenere l’intervento degli Stati Uniti contro Teheran. È quanto segnalano fonti dell’esecutivo riprese dall’agenzia Efe, nel ribadire che la Spagna è un partner affidabile, che ha sempre onorato gli impegni. Il governo iberico ribadisce la tranquillità espressa anche in occasione di altri recenti minacce formulate da Trump, come quella di espellere la Spagna dall’alleanza atlantica, per la sua posizione sul conflitto in Medio Oriente o anche per il rifiuto di elevare la spesa militare al 5% del Pil richiesto dalla Nato.

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