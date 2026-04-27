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Ultimo aggiornamento: 13:00

Iran-Usa, media: “Trump convoca riunione nella Situation Room”. Nuova proposta di Teheran su Hormuz. Araghchi incontra Putin

Oggi il presidente Vladimir Putin riceverà il ministro degli Esteri iraniano. Bloccati 2400 marittimi nello Stretto
Iran-Usa, media: “Trump convoca riunione nella Situation Room”. Nuova proposta di Teheran su Hormuz. Araghchi incontra Putin
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Media: “Riunione di Trumo nella Situazion Room sull’Iran”

Il presidente Usa, Donald Trump, dovrebbe tenere una riunione nella Situation Room sull’Iran con il suo team di punta per la sicurezza nazionale e la politica estera. Lo riporta Axios citando tre funzionari statunitensi. Il team di Trump – è stato riferito – discuterà dello stallo nei negoziati e dei possibili passi successivi.

Momenti chiave

  • Media: "Riunione di Trumo nella Situazion Room sull'Iran"
  • Media: "Manca consenso nella leadership iraniana sulle richieste Usa"
  • Bbc: "2400 marittimi bloccati su oltre 105 petroliere nello Stretto di Hormuz"
  • Libano, un morto dopo attacco israeliano nel sud del Paese
  • Iran, Araghchi: "Flop dei colloqui in Pakistan? Da Usa richieste eccessive"
  • Israele, salta udienza di Netanyahu al processo per frode e corruzione: "Motivi di sicurezza"
  • Iran, ministro Araghchi: "Viaggio in Pakistan molto produttivo"
  • Ministro iraniano Araghchi: "Incontro con Putin sarà importante per gli sviluppi della guerra"
  • Axios: "Iran propone agli Usa negoziati sul nucleare dopo apertura di Hormuz e revoca del blocco"
    • 12:52

      Media: “Riunione di Trumo nella Situazion Room sull’Iran”

      Il presidente Usa, Donald Trump, dovrebbe tenere una riunione nella Situation Room sull’Iran con il suo team di punta per la sicurezza nazionale e la politica estera. Lo riporta Axios citando tre funzionari statunitensi. Il team di Trump – è stato riferito – discuterà dello stallo nei negoziati e dei possibili passi successivi.

    • 10:48

      Media: “Manca consenso nella leadership iraniana sulle richieste Usa”

      Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe chiarito ai mediatori pakistani, egiziani, turchi e qatariani, durante il fine settimana, che non c’è consenso all’interno della leadership iraniana su come affrontare le richieste statunitensi. Lo riporta Axios citando una fonte.
      Gli Stati Uniti chiedono all’Iran di sospendere l’arricchimento dell’uranio per almeno un decennio e di rimuovere l’uranio arricchito dal Paese. La nuova proposta, presentata agli Stati Uniti tramite i mediatori pakistani, si concentra innanzitutto sulla risoluzione della crisi dello stretto di Hormuz e del blocco statunitense. Nell’ambito di tale accordo – ricorda il media americano – il cessate il fuoco verrebbe esteso per un lungo periodo oppure le parti si accorderebbero per una fine definitiva della guerra.

    • 10:18

      Bbc: “2400 marittimi bloccati su oltre 105 petroliere nello Stretto di Hormuz”

      Secondo un’associazione di categoria delle compagnie di navigazione petrolifera, circa 2400 marittimi rimangono bloccati su oltre 105 petroliere nello Stretto di Hormuz. Lo scrive la Bbc. L’Iran ha dichiarato che lo stretto strategico per la navigazione, attraverso il quale transita circa il 20% del petrolio e del gas naturale liquefatto (Gnl) mondiale, non può essere riaperto a causa delle “flagranti violazioni del cessate il fuoco” da parte di Stati Uniti e Israele.

      Intervenendo al programma Today della Bbbc, Tim Wilkins, direttore generale dell’associazione di categoria dei trasportatori di petroliere Intertanko, ha descritto come questa chiusura abbia causato il blocco di numerosi marittimi al largo delle coste iraniane. Wilkins spiega che a bordo si registrano “un’enorme quantità di ansia, stress e stanchezza“, poiché gli equipaggi devono gestire le provviste di base, tra cui cibo e acqua, e svolgere compiti pratici come la rimozione dei rifiuti. “Molti sono bloccati a bordo senza alcuna certezza su quando potranno tornare a casa”, aggiunge. 

    • 09:54

      Libano, un morto dopo attacco israeliano nel sud del Paese

      Una persona è stata uccisa in seguito a un raid condotto dall’esercito israeliano con un drone nel villaggio di al-Qlaila nel sud del Libano, vicino a Tiro. Lo riporta l’emittente al Mayadeen.

    • 09:12

      Iran, Araghchi: “Flop dei colloqui in Pakistan? Da Usa richieste eccessive”

      Nuove accuse agli Stati Uniti arrivano dal ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi.  Araghchi ha puntato il dito contro contro “richieste eccessive” degli Usa in riferimento al flop dei colloqui in Pakistan. Lo riferisce l’iraniana Press Tv dopo le notizie di Axios sulla proposta che sarebbe stata presentata dall’Iran agli Stati Uniti tramite i mediatori del Pakistan.

    • 08:50

      Israele, salta udienza di Netanyahu al processo per frode e corruzione: “Motivi di sicurezza”

      La testimonianza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel processo a suo carico per frode e corruzione, prevista per oggi dopo una pausa di due mesi del processo a causa della guerra contro l’Iran, è stata annullata per motivi di sicurezza su richiesta del suo avvocato Amit Hadad. Lo rende noto il sito di Ynet precisando che l’udienza avrebbe dovuto iniziare tra circa un’ora.

    • 08:48

      Iran, ministro Araghchi: “Viaggio in Pakistan molto produttivo”

      È stato ”molto produttivo” il viaggio che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha condotto a Islamabad, dove ha tenuto ”buone consultazioni”. Lo ha detto lo stesso Araghchi all’agenzia di stampa Irna spiegando che in Pakistan sono stati “esaminati gli eventi passati e le condizioni specifiche in base alle quali i negoziati tra Iran e Stati Uniti potrebbero proseguire”.

      Araghchi ha parlato anche della sua visita in Oman, dove ha spiegato di aver avuto colloqui sullo Stretto di Hormuz. “L’Iran e l’Oman sono i due Stati costieri dello Stretto di Hormuz, il che rende necessarie consultazioni reciproche, soprattutto perché la sicurezza del passaggio attraverso lo Stretto è diventata una questione globale di grande rilevanza”, ha affermato. “È naturale che, in quanto due nazioni costiere di questo Stretto, dobbiamo dialogare per garantire che i nostri interessi comuni siano soddisfatti e per rimanere coordinati in qualsiasi azione intrapresa, poiché sono direttamente coinvolti gli interessi sia dell’Iran che dell’Oman”, ha spiegato Araghchi.

    • 08:40

      Ministro iraniano Araghchi: “Incontro con Putin sarà importante per gli sviluppi della guerra”

      L’incontro con Putin “sarà una buona opportunità per discutere gli sviluppi della guerra”. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi al suo arrivo a San Pietroburgo, secondo quanto riportato da Al-Jazeera. Obiettivo della visita, ha detto ancora, “proseguire le strette consultazioni tra Teheran e Mosca su questioni regionali e internazionali”. Ha affermato che l’incontro con il presidente russo previsto per oggi “sarà una buona opportunità per fare il punto sulla situazione attuale. Sono fiducioso che queste consultazioni e il coordinamento tra i due Paesi in questo ambito saranno di particolare importanza”, ha aggiunto.

    • 08:36

      Axios: “Iran propone agli Usa negoziati sul nucleare dopo apertura di Hormuz e revoca del blocco”

      L’Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura dello Stretto di Hormuz e per l’avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva. Lo riporta Axios. Secondo le fonti, la nuova proposta sarebbe stata presentata agli Stati Uniti tramite mediatori pakistani. “La diplomazia è in una fase di stallo e la leadership iraniana è divisa su quali concessioni sul nucleare debbano essere messe sul tavolo. La proposta iraniana aggirerebbe questo problema, puntando a un accordo più rapido”, osserva Axios.