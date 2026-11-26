I nerazzurri hanno battuto lo Stoccarda e hanno vinto la terza partita consecutiva in Europa, mentre i giallorossi hanno pareggiato in casa dei campioni d'Europa. La situazione

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Finisce con zero sconfitte la quinta giornata della League Phase di Champions League per le italiane. Dopo il successo del Como e il pareggio del Napoli di martedì, vince anche l’Inter in casa contro lo Stoccarda per 2-0, mentre la Roma pareggia per 2-2 in casa del Psg e si prende i complimenti di Luis Enrique, che a fine partita è stato schietto: “Non mi stupirei se vincessero lo scudetto”. Partendo però dai nerazzurri: per la squadra di Chivu è la terza vittoria consecutiva in Europa dopo quelle contro Shakhtar e Feyenoord nelle settimane precedenti. Nella vittoria contro i tedeschi dello Stoccarda decisive le reti di Petar Sucic e di Lautaro Martinez, tornato al gol dopo più di un mese di stop per infortunio.

Ora la squadra di Chivu è a nove punti (aveva perso le prime due contro Real Madrid in trasferta e Brugge in casa) ed è rientrata decisamente per la qualificazione diretta tra le prime otto: orientativamente serviranno 16 punti. Ciò vuol dire che l’Inter dovrà raccogliere sette punti nelle ultime tre contro Borussia Dortmund (in trasferta), Liverpool (in casa) e Slovan Bratislava (in trasferta). Difficile, ma sicuramente non impossibile per la formazione nerazzurra.

La Roma va invece in vantaggio in casa del Paris Saint–Germain, assapora la vittoria, poi si fa rimontare con le reti di Zabarnyj e Dembelé, poi pareggia con la rete di Malen su calcio di rigore. Un risultato prestigioso per la formazione di Gian Piero Gasperini, che si è anche preso i complimenti di Luis Enrique nel post gara: “Non mi stupirei se la Roma vincesse lo scudetto”, ha detto l’allenatore del Psg, prima di concludere: “Vorrei incontrarli di nuovo soltanto in finale”. Un risultato prestigioso, sì, ma ora la Roma non può più sbagliare: i giallorossi hanno cinque punti in classifica e nelle ultime tre non possono più sbagliare. Servono almeno 10 punti totali per avanzare e nelle ultime tre i giallorossi sfideranno Sporting e Lille in casa, Aek in trasferta.

Champions League, i risultati di mercoledì 25 novembre

Sabah-Barcellona 1-4

Slavia Praga-Villarreal 0-1

Atlético Madrid-Viking 2-0

Sporting Lisbona-Manchester United 2-2

PSG-Roma 2-2

Lille-Bayern Monaco 2-1

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe 0-1

Inter-Stoccarda 2-0

Club Bruges-Liverpool 0-3

Champions League, la nuova classifica dopo le partite del mercoledì