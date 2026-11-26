Il caso si è dissolto come una bolla di sapone: smentiti i favori all'Inter e le designazioni pilotate. Ma sulla "bussata" di Rocchi il Gip è chiaro: "Censurabile e potenzialmente ingannevole". Frasi che confermano la grave ingerenza dell'ex designatore

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L’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri – la nuova Calciopoli com’era stata frettolosamente ribattezzata – si è dissolta come una bolla di sapone. Anche l’ultimo stralcio dell’indagine passato a Monza è stato archiviato dal giudice delle indagini preliminari, mettendo il punto definitivo sulla storia. Nel decreto firmato dal giudice delle indagini preliminari, Letizia Anna Brambilla, ci sono però alcuni passaggi molto significativi, che permettono di andare oltre al coro unanime che sta celebrando il proscioglimento dei protagonisti (in particolare dell’ex designatore Gianluca Rocchi), come se nulla fosse successo. Non è proprio così.

Accantoniamo subito la famosa Inter–Verona col gol decisivo di Frattesi dopo il mancato fischio del fallo di Bastoni, un mero “errore tecnico” da cui pure è scaturita tutta l’inchiesta con tanto di intercettazioni e monitoraggi dei flussi finanziari a seguito di uno sconclusionato esposto di un tifoso (su questo una riflessione andrebbe fatta). Concentriamoci sulle altre due questioni più serie: le presunte designazioni pilotate a favore dell’Inter e, soprattutto, le cosiddette “bussate” al Var.

Per quanto riguarda le designazioni – in particolare la scelta di Doveri per il derby di Coppa in modo da schermarlo per l’Inter in campionato e il gradimento per Colombo in Bologna–Inter, ironia della sorte match in cui i nerazzurri hanno perso lo scudetto -, “il quadro investigativo ha escluso ancora una volta la finalizzazione a vantaggi personali e/o delle squadre coinvolte”. E questo non perché l’Inter sia poi uscita sconfitta dal Dall’Ara, ma perché “non emergono dalle attività tecniche accordi con società, arbitri o altri soggetti per alterare gare”. Il giudice sottolinea però “una gestione eccessivamente informale, un linguaggio imprudente, attenzione alle lamentele dei club”: insomma un contesto comunque controverso e poco edificante, senza però che questo sconfini nell’illecito penale e tantomeno sportivo, visto che nelle intercettazioni non è stato provato un coinvolgimento diretto dell’Inter e dei suoi vertici.

Diversa invece la questione per l’utilizzo del Var: qui, nonostante l’archiviazione, possiamo dire che le irregolarità, sempre negate dalle istituzioni sportive, sono effettivamente avvenute. Adesso è certificato pure da un giudice. La partita del mirino è Udinese–Parma del 1° marzo 2025 in cui l’ex designatore Rocchi, presente nel centro di Lissone, intervenne dall’esterno per porre rimedio ad un errore di Paterna. I verbali svelano che l’ha confermato lui stesso: “Menomale ero qui! Gli urlavo dietro sicché l’ha capito. Gliel’ho mandata in culo sostanzialmente. Se non c’ero io che bussavo non si faceva nulla”. E lo stesso è accaduto anche durante Salernitana–Modena dell’8 marzo 2025, stavolta con l’intervento di uno dei suoi vice, Gervasoni. A riguardo, il giudice è categorico nel condannare il loro comportamento: si è trattato “nella sostanza, di un’interferenza non consentita dal protocollo, censurabile e potenzialmente ingannevole perché proveniente da soggetto autorevole posto all’esterno della VOR (video operative room o sala VAR) e idoneo a influire sulla sequenza decisionale”. E ancora: “La qualifica di supervisore non consentiva interventi in tempo reale”.

È un po’ quello che abbiamo sempre sostenuto noi qui sul Fatto, quando denunciammo sin dal maggio 2025 l’accaduto, pubblicando l’audio esclusivo dalla “bussata” incriminata nella sala Var, ben prima che si sapesse dell’esistenza di un’inchiesta. Quest’ultima è stata archiviata perché “l’intervento esterno non autorizzato non integra, per ciò solo, il delitto di frode sportiva”, dal momento che l’obiettivo non era alterare il risultato ma prevenire un errore. Insomma, Rocchi lo faceva a fin di bene, per così dire. Ma ciò non toglie che non poteva farlo. Non era un reato. Non era nemmeno un complotto, la nuova Calciopoli che tanti tifosi avevano immaginato. Ma una grave ingerenza nel regolare svolgimento della competizione, dove le decisione devono essere prese dall’arbitro e dalla squadra Var, non da altre presenze non codificate nel centro di Lissone. Una macchia sull’era Rocchi.

X: @lVendemiale