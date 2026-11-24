La squadra di Allegri è andata per due volte in vantaggio: finisce 2 a 2 a Manchester. Fabregas e i lariani sognano: una notte al terzo posto in classifica

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Il Napoli sfiora l’impresa a Manchester: finisce 2 a 2 contro il City nella quinta giornata di Champions League. La squadra di Allegri va per due volte in vantaggio, prima con Hojlund e poi con Lang, subendo però la rimonta firmata Cherki. Un punto comunque prezioso e inaspettato per i partenopei, autori di una grande prestazione. Vola invece il Como di Fabregas: un gol di Milla basta per battere l’AEK Atene. I lariani questa notte si trovano incredibilmente al terzo posto nella classifica di Champions League.

Il Napoli torna a casa non senza qualche rimpianto: dopo una prima frazione a reti inviolate apre le marcature Hojlund al 55, pareggia Bouaddi al 67′, nuovo vantaggio ospite con Lang al 76′ e rete del definitivo 2-2 a opera di Cherki all’86′. Per effetto di questo risultato il Napoli sale a quota 4 punti in classifica. A oggi i partenopei sarebbero fuori dalla fase a eliminazione diretta. Prosegue invece decisa la marcia del Como in Europa. La formazione di Fabregas batte 1-0 i greci dell’Aek Atene: decisiva la rete di Milla al 57′ dopo che al 29′ Da Cunha aveva fallito un calcio di rigore. I lariani grazie a questa vittoria salgono a quota 12 punti in classifica.

Se il City di Maresca in Europa continua a deludere, il Real Madrid ha ribaltato il risultato contro il PSV Eindhoven, imponendosi per 5-1 grazie a un capolavoro dalla distanza di Jude Bellingham e a una doppietta di Kylian Mbappé, centrando così la quinta vittoria su cinque nella fase a girone unico. L’Arsenal è stato bloccato sull’1-1 dal Borussia Dortmund, mentre lo Slovan Bratislava resta l’unica squadra ancora a zero punti, dopo aver incassato la quindicesima sconfitta consecutiva in Champions.

Champions League, i risultati del martedì

Galatasaray-Aston Villa 1-0

Bodo/Glimt-LASK 1-0

Manchester City-Napoli 2-2

Como-AEK Atene 1-0

Arsenal-Borussia Dortmund 1-1

Real Madrid-PSG 5-1

Feyenoord-Porto 0-1

Lipsia-Lens 3-1

Slovan Bratislava-Betis 0-2

Champions League, la nuova classifica dopo le partite del martedì