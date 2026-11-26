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Leonida gridava “Questa è Sparta” nel film 300. Oggi possiamo gridare “Queste sono le Domeniche Bestiali” che magari non opporranno gli addominali di Gerard Butler, ma il concetto è quello. All’incirca. All’incirca perché effettivamente il kopis, la spada dell’epoca è un po’ antiquata rispetto alle armi più tecnologiche di oggi. Perché le terminologie seppur arcaiche sono cambiate. Perché la vigoria dell’annientamento degli avversari può assumere dinamiche molto più complesse ai giorni nostri. E perché chi negli anni di uscita del film (il 2006) ha tentato di scaricarlo da dubbie piattaforme di peer to peer sa che spesso i contenuti risultavano completamente diversi rispetto a ciò che si voleva guardare.

LA MADRINA

Eh già, il porn**zo era sempre in agguato a quei tempi. Con “300”, non ne parliamo poi con “Troy”, ma quel mondo è finito. Quel mondo è finito “per fortuna” avrà aggiunto la società del Leicester che aveva stretto una sponsorizzazione con un’azienda del gaming. Azienda che ha scelto come testimonial Eva Elfie, una “creator di contenuti per adulti” (oggi si dice così): una scelta non gradita ai Foxes che hanno rotto l’accordo in anticipo. Bene, se Eva Elfie volesse fare da madrina alle Domeniche Bestiali non c’è alcuna remora morale ad impedirlo. E se vi fosse rimuoveremmo la remora, non Eva.

AHI!PHONE

L’abbiamo detto: la tecnologia ha cambiato anche il modo di attaccare. All’epoca di Sparta si andava di spada, oggi di telefono. E non ci riferiamo a Mikhail Andropov ma al Ligorna 1922 Under 15 (Liguria) multata di 250 euro perché: “Per la condotta dei propri sostenitori i quali tenevano una condotta irrispettosa e aggressiva nei confronti dei tifosi ospiti rivolgendo loro espressioni blasfeme e sarcastiche nonché colpendo una di essi con un telefono”. Anche se in questo caso la tecnologia ha agevolato… immaginate con un 5110 di qualche anno fa!

IMMAGINA, PUOI

A volte i comunicati dei giudici sportivi lasciano molto spazio all’immaginazione, scene comiche che si materializzano davanti agli occhi grazie a parole buttate un po’ lì alla rinfusa, provate a immaginare ad esempio la scena che viene fuori leggendo della squalifica comminata a Riccardo Romani, massaggiatore del Carrara 90 (Promozione Piemonte): “Per condotta irrispettosa verso l’arbitro nei confronti del quale si sovrapponeva impedendogli il passaggio”. Quel sovrapporsi nei confronti dell’arbitro apre a tanti scenari.

PERDIAMO, EVVIVA

A che punto può arrivare l’antipatia per gli avversari? Al punto da tifare contro la propria squadra in alcuni casi. Ad esempio a Djurgarden, in Svezia, dove la squadra locale, terza in classifica, stava affrontando l’Ik Sirius, inaspettatamente primo in classifica. Col Sirius in vantaggio per 1 a 0 il Djurgarden ha avuto un rigore a favore… coi tifosi che hanno festeggiato l’errore dal dischetto. Perché? Perché con la sconfitta della loro squadra del cuore il Sirius avrebbe scavalcato al primo posto gli odiati rivali dell’Hammarby.