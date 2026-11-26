I nerazzurri hanno vinto la terza partita consecutiva in Europa e si sono rilanciati in classifica: con nove punti sono tornati in corsa anche per la qualificazione tra le prime ottp

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“Siamo abituati a sentire tante cose su di noi, è giusto, l’Inter fa parlare, ci sono grosse aspettative e non ci nascondiamo. Questa è la verità, non ci siamo mai nascosti, a volte le critiche sono un po’ esagerate“. A parlare a Sky Sport è Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter eletto Mvp nel match vinto per 2-0 contro lo Stoccarda, che consente ai nerazzurri di salire a nove punti in classifica e rilanciarsi in Champions League quando mancano tre partite alla fine. “L’importante era vincere, lo Stoccarda è una squadra tosta, pressano tanto, potevamo fare meglio ma l’importante era vincere, era importante per il nostro cammino e per la nostra fiducia”, ha spiegato il centrocampista e ieri capitano – vista l’assenza dal 1′ di Lautaro Martinez – dell’Inter.

“Noi siamo abituati a sentire tante cose sull’Inter – ha aggiunto a Sky Sport -. Siamo abituati a sentire tante cose verso di noi. L’Inter fa parlare, è giusto. Ci sono grosse aspettative, non ci nascondiamo e non ci siamo mai nascosti. Le critiche le prendiamo, a volte sono un po’ esagerate. L’importante oggi era solo vincere. Abbiamo messo quella voglia di combattere che a volte ci era mancata“, ha spiegato. Per i nerazzurri in gol prima Petar Sucic su calcio di rigore, fischiato dopo una revisione al Var per un tocco di mano di un difensore dello Stoccarda, poi Lautaro Martinez, entrato nel secondo tempo e tornato al gol dopo lo stop di più di un mese per un problema fisico ormai risolto.

“Possiamo migliorare ancora, oggi era una partita da portare a casa contro una squadra che non ti fa giocare nella migliore maniera“, ha poi ribadito Barella. “Avevamo bisogno di tirare fuori l’elmetto, oggi l’abbiamo fatto con un paio di interventi difensivi, con un po’ di cazzimma, c’è da fare i complimenti a tutti“. In conclusione anche qualche parola sulla sua prestazione, con la Uefa che l’ha premiato con il premio di Mvp: “Fa parte del gioco, ci sono periodi in cui si è al 100% e altri in cui sei al 50%, io accetto tutte le critiche e le scelte del mister, cerco sempre di dare il mio contributo”.