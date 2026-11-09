“Musiala ha una malattia non facilmente curabile, con lui siamo di fronte a un dilemma”: così Hoeness

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“Con lui siamo di fronte a un dilemma: ha una malattia non facilmente curabile, ma che può essere gestita con i farmaci”. Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, torna a parlare delle condizioni di Jamal Musiala, fantasista del Bayern Monaco. Al momento è ai box per un problema muscolare, ma in estate il calciatore tedesco ha avuto problemi ben più gravi. Il 23enne del Bayern Monaco è prima svenuto in un’amichevole contro il Lipsia, poi qualche giorno dopo in un’altra amichevole contro l’Heidenheim è svenuto di nuovo.

Un episodio che ha ovviamente destato preoccupazione al club e al calciatore, che aveva fatto chiarezza sui social: “Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute a una disfunzione neurologica“, aveva scritto Musiala. “Queste possono essere all’origine dei momenti che si sono verificati recentemente, come quello contro il Lipsia e anche quello avvenuto ora a Heidenheim”.

Nel secondo caso – quello accaduto contro l’Heidenheim – Musiala era entrato in campo nel secondo tempo e aveva avvertito sensazioni di forte spossatezza, vertigini e sensazione di calore. Poi fu soccorso e aveva lasciato il terreno sulle proprie gambe. Ora sul tema è tornato Hoeness, che ha spiegato: “Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo. Ovviamente, continua a percepire il suo stipendio. Ma provate a immaginare il Bayern decidesse di mettere in discussione il suo contratto, sostenendo che ‘quello che è in grado di fare adesso non è quello che è previsto dal contratto‘”, ha spiegato il presidente onorario del club bavarese, facendo chiarezza sulle voci di una possibile riduzione dello stipendio circolate nelle scorse settimane.

Musiala intanto è out dal 23 settembre e non è ancora tornato: quasi due mesi di stop dall’infortunio muscolare in nazionale. Quello però è in fase di guarigione: da capire poi come e se tornerà il campione tedesco dopo i problemi accusati in estate.