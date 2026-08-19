Il 23enne calciatore del Bayern Monaco ha di nuovo avuto un malore in amichevole. Poi il post sui social: "Per me attualmente fanno parte della vita quotidiana. Ma voglio giocare, è ciò che mi aiuta maggiormente nel percorso di guarigione"

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Jamal Musiala prova a fare chiarezza dopo il secondo collasso in campo nel giro di tre giorni. Il 23enne del Bayern Monaco, tornato in campo martedì nell’amichevole contro l’Heidenheim dopo il malore accusato sabato contro il Lipsia, ha avuto un altro episodio di svenimento improvviso. Questo secondo malore ha ovviamente destato enormi preoccupazioni intorno alle condizioni di salute del calciatore tedesco, che ha scelto quindi di spiegare sui social che cosa gli sta accadendo.

Una rivelazione sorprendente: “Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, dovute a una disfunzione neurologica“, ha scritto Musiala. “Queste possono essere all’origine dei momenti che si sono verificati recentemente, come quello contro il Lipsia e anche quello avvenuto ora a Heidenheim”. Il secondo episodio è arrivato pochi minuti dopo il suo ingresso in campo: Musiala ha avvertito forte spossatezza, vertigini e sensazione di calore, è stato soccorso e poi ha lasciato il terreno sulle proprie gambe.

“So che, a prima vista, possono sembrare spaventosi, ma per me attualmente fanno parte della vita quotidiana. A questo proposito sono sottoposto alle migliori cure mediche possibili e sono molto ottimista”. Dopo il primo collasso si era ipotizzato un ruolo delle alte temperature, superiori ai 30 gradi. A Heidenheim, però, il termometro segnava circa 19 gradi.

“Il Bayern Monaco e le persone a me vicine sono sempre al mio fianco e mi sostengono in questo percorso. La cosa importante è che non esiste alcun ulteriore rischio per la mia salute”. Musiala ha quindi spiegato che la scelta di tornare in campo è stata concordata con gli specialisti: “In stretto coordinamento e in costante dialogo con gli specialisti, è stata una mia precisa volontà affrontare questa sfida e, con l’autorizzazione dei neurologi, continuare a dedicarmi a ciò che mi aiuta maggiormente nel percorso di guarigione: vivere semplicemente la mia quotidianità e continuare a dedicarmi alla mia passione, giocare a calcio. Mi sono assunto personalmente questa responsabilità”.

Il nazionale tedesco non sarà comunque a disposizione per la Supercoppa di Germania del 22 agosto contro il Borussia Dortmund. “Nel complesso ho una sensazione molto positiva e sono sulla buona strada. Ciò che mi aiuta di più in questo percorso è continuare, insieme alla mia squadra e grazie al vostro straordinario sostegno, a inseguire vittorie e titoli”, ha però scritto nel suo messaggio sui social. Infine, Musiala ha ringraziato chi gli è stato vicino e chi gli ha scritto dopo i due episodi: “Spero che queste parole possano aiutarvi a comprendermi meglio. Allo stesso tempo, vi chiedo di comprendere che desidero continuare a mantenere questo tema all’interno della cerchia delle persone a me più vicine, del club e degli specialisti”.