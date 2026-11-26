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Ha scatenato indignazione e polemiche in Spagna il video pubblicato in una storia su Instagram da Marcos Llorente, calciatore dell’Atletico Madrid. Il centrocampista si riprende mentre offre e poi fa mangiare caviale a sua figlia, che ha appena un anno e nove mesi. La bufera è sia sociale che politica. Da un lato c’è chi sottolinea come il caviale non sia un cibo indicato per un neonato, sia per questione di sicurezza sia per l’alta concentrazione di sale. Dall’altra c’è l’indignazione per un gesto smaccato, che ostenta ricchezza. “Una scatoletta normale costa tra i 65 e i 90 euro; per lui è come se noi comprassimo la pappa per nostro figlio”, si legge nei commenti spagnoli. La polemica è entrata perfino in campagna elettorale, rilanciando la battaglia per una tassa sui super ricchi.

Llorente non è nuovo a provocazioni e gesti sfacciati. Ha raccontato di seguire la dieta paleolitica, è no vax, crede alle scie chimiche e sostiene che sia giusto esporsi ai raggi UV senza usare crema solare. In più, ha un marchio di caffè con un simbolo riconducibile al nazismo. Solo per citare alcune delle sue convinzioni bislacche o pericolose. “L’unica persona capace di farmi apprezzare il consumo di mezza scatoletta“, ha scritto il centrocampista dell’Atlético Madrid sopra il filmato in cui imbocca la piccola Amor con cucchiaiate di caviale.

Far mangiare uno dei cibi più costosi al mondo a una neonata ha indignato un intero Paese. Ma c’è anche un tema di salute e di sicurezza alimentare. La pediatra Marta Castell, specialista in nutrizione infantile, ha dedicato un video all’argomento che è diventato virale in Spagna. Esamina come viene preparato il caviale, il suo contenuto di sale e quali sono i rischi per una bambina così piccola. “Solo perché un alimento è definito un superfood o contiene nutrienti non significa che sia sicuro per un neonato così piccolo”, ha spiegato la pediatra.

Il primo problema riguarda la sicurezza: “Il caviale tradizionale è un alimento conservato e non pastorizzato“. Si tratta di uova di pesce crude, conservate sotto sale. Il batterio menzionato da Castell è la Listeria monocytogenes: se il caviale non è stato pastorizzato o non è conservato correttamente, si espone la neonata a un grosso rischio. L’altro tema riguarda la concentrazione di sale: il tema riguarda anche un solo cucchiaino, perché il problema è la quantità di sodio fornita al neonato. La pediatra per questo suggerisce assolutamente di optare per altri cibi, che hanno gli stessi nutrienti del caviale: il pesce azzurro garantisce acidi grassi omega-3, la carne magra e i legumi sono adeguati per il ferro, ancora il pesce e le uova tradizionali permettono un corretto apporto di vitamina B12.

Su questo argomento è intervenuto anche l’ex ministro spagnolo Alberto Garzón, che nel programma “Al Rojo Vivo” di La Sexta ha dichiarato: “Il caviale non è raccomandato per i bambini piccoli, e ancor meno per quelli sotto i due anni, perché ha un alto contenuto di sale“. “Stiamo parlando di una persona che rifiuta la scienza, non solo per il cibo, ma per milioni di altre cose”, ha ricordato Garzón riferendosi a Llorente. Il pericolo denunciato dall’ex ministro è chiaro: il calciatore promuove “cattive abitudini in cui credono molti dei suoi seguaci“.