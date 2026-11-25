“Non basta dipingersi un segno rosso sul viso o indossare una fascia per lavarsi la coscienza”, ha dichiarato la donna che ha denunciato Portanova. Ed ha ragione

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di Andrea Ponticelli* e Gabriele Granato**

Manolo Portanova, condannato in primo grado a 6 anni per violenza sessuale di gruppo e lesioni personali, con sentenza confermata in appello. La condanna non è definitiva, in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione.

Carmine Cretella, condannato in primo grado a 2 anni per violenza sessuale su una minorenne. La sentenza non è definitiva, in attesa del secondo grado di giudizio e del successivo pronunciamento della Cassazione.

Christ Jesus Mawete, condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 3 anni e 8 mesi per violenza sessuale di gruppo. Anche in questo caso la sentenza non è definitiva, in attesa del secondo grado di giudizio e del successivo pronunciamento della Cassazione.

Sono questi i tre calciatori, tutti militanti in club di Serie C, che, nonostante le condanne di primo grado (e, nel caso di Portanova, anche in appello), sono regolarmente scesi in campo nel weekend appena trascorso. Una presenza ancora più contraddittoria se si considera che la Lega di Serie C ha scelto proprio nell’ultimo turno di campionato di celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promuovendo diverse iniziative.

Come annunciato nel comunicato stampa del 20 novembre: “La Serie C scende in campo per dire ‘No’ alla violenza sulle donne, colorandosi di rosso grazie alle fasce da capitano speciali che verranno indossate per la quarta stagione consecutiva da tutti i club nella 15ª giornata di Serie C. Il simbolo della lotta alla violenza contro le donne porterà questo importante messaggio nelle trenta città del campionato dei giovani e dei talenti, con la comunicazione dell’iniziativa che non si limiterà al campo, dove le grafiche led dedicate e la fonica saranno parte integrante della campagna, ma che punterà anche alla sensibilizzazione di tifosi, appassionati e spettatori tramite i canali digital e social della Serie C, che diffonderanno contenuti creati ad hoc”.

Peccato che quella fascia speciale, che nelle intenzioni della Lega avrebbe dovuto rappresentare un simbolo della lotta alla violenza contro le donne, sia stata indossata anche da Portanova, capitano della Reggiana, nella partita di domenica contro il Forlì. Un’immagine che è finita per incarnare la contraddizione di un sistema, quello calcistico, ancora una volta incapace di confrontarsi con la gravità di una questione come la violenza di genere.

È vero che fino alla sentenza definitiva vale il principio di presunzione di innocenza, ma questo non può diventare un alibi per sottrarsi a qualsiasi riflessione sulle responsabilità e sul ruolo dello sport. In un Paese in cui si registrano ogni anno circa cento femminicidi e la violenza maschile contro le donne resta un fenomeno strutturale, non ci si può permettere di affrontare il tema con superficialità, riducendolo a una campagna da esibire in occasione di una ricorrenza.

Che ruolo ha un atleta

Il calcio è uno degli strumenti più potenti di costruzione dell’immaginario collettivo. È seguito da milioni di persone, comprese tante ragazze e ragazzi che riconoscono nei calciatori modelli di riferimento. Le scelte delle società e delle istituzioni calcistiche non sono neutre: contribuiscono a costruire un sistema di valori e a stabilire quali comportamenti siano incompatibili con il ruolo pubblico di un atleta e quali, invece, possano essere tollerati in nome di altre priorità.

Ed è proprio questo il problema. Che messaggio passa quando, da una parte, si promuovono campagne contro la violenza sulle donne e, dall’altra, si permette a calciatori condannati per reati di violenza sessuale di continuare a giocare? Il rischio è trasmettere un messaggio diametralmente opposto a quello dichiarato: che la carriera sportiva, il suo valore economico e la popolarità di un uomo contino più della violenza subita da una donna. Che tutto possa continuare come prima, purché il pallone continui a rotolare.

In una società ancora profondamente sessista e patriarcale, e in un mondo come quello del calcio, storicamente e strutturalmente dominato dagli uomini, queste contraddizioni sono tutt’altro che innocue. Il calcio non è separato dalla società: ne riproduce gerarchie, rapporti di potere e disuguaglianze, contribuendo a consolidarli. Quando mette in secondo piano la violenza di genere per non compromettere il percorso sportivo dei propri tesserati, finisce per rafforzare proprio quella cultura che dice di voler combattere.

“Non basta dipingersi un segno rosso sul viso o indossare una fascia per lavarsi la coscienza”, ha dichiarato la donna che ha denunciato Portanova. Ed ha ragione. Una campagna di sensibilizzazione si misura nella capacità di tradurre le parole in scelte concrete. Altrimenti il rischio è ottenere il risultato opposto: anziché educare al rifiuto della violenza, trasmettere l’idea che esistano uomini ai quali tutto può essere perdonato e carriere che meritano di essere tutelate. E che la dignità, la sicurezza e la voce delle donne possano ancora una volta passare in secondo piano.

* dottorando e attivista sociale. Per lui i fenomeni sociali sono strettamente connessi alla politica, calcio incluso e per questo è tra i promotori del progetto Calcio&Rivoluzione

** docente e tra i co-fondatori del progetto di Calcio&Rivoluzione

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Se pensi di essere in pericolo o hai bisogno anche solo di un confronto, puoi telefonare gratuitamente al numero 1522: è un servizio gratuito, attivo 24 ore su 24, promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Qui lavorano operatrici specializzate sulle richieste di aiuto delle vittime di violenza e stalking. Andando sul sito www.1522.eu è possibile anche chattare con un’operatrice. Altrimenti puoi contattare il centro antiviolenza più vicino a te e chiedere aiuto. Qui puoi trovare l’elenco completo, diviso per regioni e con tutti i numeri di telefono: www.direcontrolaviolenza.it/i- centri-antiviolenza.

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