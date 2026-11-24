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Gianni Infantino gira il mondo a caccia di voti al bordo del suo jet privato. Il presidente della Fifa sta preparando la battaglia per la sua rielezione: a marzo 2027 dovrà sfidare il candidato dell’Uefa, Philippe Diallo, per rimanere sul trono del calcio mondiale. Dopo un decennio di dominio incontrastato, la poltrona di Infantino è in discussione. Per questo, il 56enne svizzero si è trasformato in una specie di globetrotter, come ha svelato un’inchiesta della BBC. Le spese? Paga la Fifa. Le emissioni? Sono l’ultima delle sue preoccupazioni.

L’emittente britannica ha rivelato che dal 28 luglio – data in cui ha comunicato il suo piano per la vendita ai privati di una quota della Coppa del Mondo – Infantino ha effettuato 39 voli privati (una media di uno ogni tre giorni), visitando 32 Paesi diversi. La ricerca della BBC indica che, nell’arco di meno di quattro mesi, il presidente Fifa ha percorso oltre 102.800 miglia aeree, che corrispondono a più di 190mila km e a quasi nove giorni di volo.

C’è un tema legato ovviamente alle emissioni inquinanti. E poi c’è la questione politica: i critici accusano Infantino di sfruttare le risorse a sua disposizione in quanto presidente della Fifa per favorire la propria campagna di rielezione. La Fifa ha replicato dichiarando che Infantino ha il “dovere statutario di mantenere e sviluppare buone relazioni tra la Fifa, le confederazioni, le 211 federazioni affiliate, gli organismi politici e le organizzazioni internazionali”. Tuttavia, la BBC sottolinea come il numero di Paesi visitati sia quasi il doppio rispetto ai 18 toccati nello stesso periodo nel 2015. Insomma, l’attivismo di Infantino è quanto meno sospetto.

Miguel Maduro, ex presidente del comitato di governance della Fifa, ha dichiarato a BBC Sport: “Il problema, in questo caso, è che la FIFA non dispone di norme sul finanziamento delle campagne elettorali; di conseguenza, il presidente può sostenere di recarsi in un determinato luogo per impegni istituzionali, quando in realtà sta sfruttando l’occasione, seppur indirettamente, per fare campagna elettorale. Inoltre, chiunque altro si candidi contro di lui molto probabilmente non disporrà dei mezzi finanziari necessari per competere ad armi pari“.

Non è solo una questione di jet privati. Ad oggi, secondo le previsioni, Diallo non pare un candidato in grado di contrastare Infantino e la sua rete di potere costruita in questi anni. I suoi avversari non sono però riusciti a trovare un nome più forte. È anche vero che dopo la presentazione del progetto FIFA Forward Enterprise (FFE) – per vendere a investitori privati quote della Coppa del Mondo e di altre competizioni – il consenso di Infantino si è sfaldato, fino alla sua decisione di ritirare il piano. Da allora, il presidente Fifa si è letteralmente messo in viaggio. Per riconquistare voti a suoi di voli privati.