I due avevano giocato insieme nell'Unionistas de Salamanca nella stagione 2021/2022 e, con il tempo, avevano costruito un legame molto forte: "Non immagini quanto mi mancherai. Per me eri uno di famiglia"

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“Non ti consideravo solo un amico, ma una persona di famiglia. Mi mancherai tantissimo“. Sono alcune delle parole più toccanti scritte da Fernando Román per ricordare Jesús de Miguel, l’attaccante del Tenerife morto dopo uno scontro con il portiere Owono durante la partita contro l’Andorra. I due avevano giocato insieme nell’Unionistas de Salamanca nella stagione 2021/2022 e, con il tempo, avevano costruito un legame molto forte, diventando grandi amici. Dopo la tragica notizia, Román ha voluto dedicargli una lunga lettera pubblicata sui social, nella quale ha ricordato l’affetto, i momenti felici e il sostegno ricevuto dall’amico nei periodi più difficili.

“Amico mio, non riesco a credere che te ne sia andato. Non immagini quanto mi mancherai. Per me non eri un semplice amico, ma una persona di famiglia. Mi sei sempre stato vicino quando ero giù e mi hai aiutato nei momenti più difficili. Non tutti sanno davvero che persona eri, ma io ti conoscevo bene. Per me sei stato una delle persone migliori che abbia mai avuto accanto: umile, generoso, sempre pronto a far stare bene chi ti circondava e, soprattutto, una brava persona”, si legge ancora nel messaggio.

Tutto è accaduto nella serata del 2 novembre, quando durante la sfida tra Tenerife e Andorra, Jesus de Miguel ha provato a raggiungere un pallone in campo aperto, dopo un rinvio. Mentre però era al massimo della velocità, si è scontrato con il portiere avversario Owono, che nel contatto l’ha colpito con una ginocchiata al torace. Da subito l’attaccante è andato in arresto cardiaco, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche ed è morto nella mattinata del 3 novembre. “Mi tornano in mente tutti i momenti passati insieme. Il viaggio a Punta Cana con le nostre famiglie, che non dimenticherò mai. I pranzi, le cene, il tempo trascorso insieme alle nostre figlie e le tante escape room che ci piacevano così tanto”, ha scritto il migliore amico di de Miguel sui social, dove in tantissimi tra club e calciatori gli hanno dedicato un messaggio.

“Io e Tamara siamo distrutti per quello che è successo, ma vogliamo pensare che da lassù continuerai a starci vicino, soprattutto a tua figlia María e a tutta la tua famiglia. Mi mancherai tantissimo, amico mio. Ti voglio un bene immenso. Riposa in pace”. Román ha voluto accompagnare il suo messaggio anche con alcune fotografie che raccontano i momenti più belli trascorsi insieme a Jesús. Immagini legate a un’amicizia speciale, accompagnate da poche parole ma molto significative: “Sei stato più di un amico. Non ti dimenticherò mai. Riposa in pace”.