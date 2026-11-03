Morte de Miguel: la Spagna sospende tutte le partite, un minuto di silenzio in Champions. Il cordoglio dei club e il messaggio di Mbappé

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Nessuna partita di Coppa del Re, nessuna presentazione ufficiale della partita della Nazionale Under 21 spagnola contro il Giappone. Questa la decisione della RFEF (la federazione spagnola) dopo la morte di Jesus de Miguel, deceduto questa mattina dopo l’arresto cardiaco in Tenerife-Andorra, match di Segunda Division, in seguito a uno scontro con il portiere Owono. Una morte che ha suscitato polemiche e riflessioni, soprattutto in Spagna dove qualsiasi attività calcistica è stata sospesa. E diverse sono anche le reazioni del mondo del pallone: dai club ai calciatori, fino a ex calciatori, in tantissimi hanno voluto dedicare un pensiero a de Miguel.

“Sono profondamente addolorato. Riposa in pace, Jesus“, è il messaggio sui social di Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona e azionista di maggioranza dell’Andorra. Che a sua volta ha espresso le proprie “più sincere condoglianze”. Messaggi di cordoglio sono giunti anche da Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e da altri club spagnoli, oltre che dalla Federcalcio spagnola, “sconvolta da questa triste notizia”, e tantissimi club internazionali e anche italiani, come l’Inter. Rafael Nadal ha scritto: “Che grande dispiacere… Tutto il mio affetto e un abbraccio fortissimo alla famiglia e agli amici di Jesús de Miguel in questi momenti così duri. Anche a tutto il Tenerife. Vi sono vicino con tutto il cuore. Riposa in pace, Jesús”. “Il calcio europeo è in lutto”, ha fatto sapere l’UEFA, annunciando che questa settimana verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le partite delle coppe.

La stella del Real Madrid Kylian Mbappé ha pubblicato una storia su Instagram per manifestare il suo cordoglio per la morte dell’attaccante del Tenerife, scrivendo: “Che tristezza, non ci sono parole”, riferendosi alla morte di Jesús de Miguel. Tra i messaggi più lunghi e ricchi di significato c’è anche quello di Fernando Román, giocatore del Talavera e amico intimo di Jesús de Miguel, che ha scritto: “Demi amico… non ci credo che te ne sei andato… non sai quanto mi mancherai. Non ti consideravo un amico, ti consideravo uno di famiglia. Mi hai sempre aiutato quando stavo male, nei miei momenti peggiori sei stato lì… molta gente non sa com’eri, ma io che ti conosco, per me sei stato una delle persone migliori che abbia avuto al mio fianco, umile, lavoratore, non ti mettevi mai in nessuna discussione, facevi felici le persone intorno a te, e soprattutto eri una brava persona“.

Poi il ricordo dei momenti passati insieme: “Mi vengono in mente tutti i momenti che abbiamo vissuto insieme… il viaggio a Punta Cana in 4, che non dimenticherò mai… tutti i pranzi e le cene che abbiamo passato, i momenti trascorsi con le nostre figlie… le escape room che ci piacevano tanto… Sia Tamara che io siamo distrutti adesso, ma sappiamo che da lassù sarai con noi e soprattutto con tua figlia, con María e con la tua famiglia. Amico mio, mi mancherai tantissimo… ti voglio tanto bene! RIPOSA IN PACE!!”.