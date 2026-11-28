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Parla di passato, di presente e di futuro. Il Ct Roberto Mancini non le manda a dire, non questa volta. Si scusa, di nuovo, per aver lasciato la Nazionale qualche anno fa ma ora che ci è tornato fa un bilancio quasi drammatico di come i club aiutino l’Italia del calcio a crescere. O meglio, non lo fanno proprio. “In Serie A la percentuale di italiani è ridotta al 30%. Imbarazzante” asserisce senza mezzi termini in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. “Non posso far altro che andare a cercare giovani con potenzialità e correre dei rischi mettendoli in partite importanti. Ci sono ragazzi con enormi qualità”, continua, “ma per esprimerle hanno bisogno di tempo ed esperienza”. E questa esperienza, in effetti, manca.

Della crisi del calcio italiano si parla da tempo. Si dice che il talento si disperda, che manchi la formazione continua… dei formatori. Che le strutture siano inadeguate e che a Ranieri e al suo Club Italia è dato un compito veramente arduo, che lo stesso presidente ha quantificato in almeno dieci anni di lavoro vero per poterne raccogliere i frutti. Ma l’obiettivo primario sono i Mondiali del 2030 e in quattro anni bisogna sapersi reinventare un sistema. “I club non hanno alcun interesse per la Nazionale”, ha continuato Mancini. “È inutile che ci lamentiamo della situazione che si è venuta a creare da almeno vent’anni. Dobbiamo solo cercare i giocatori e far fare esperienza, rischiando di perdere qualche partita”. Incidono, secondo Mancini, le proprietà straniere e in generale gli investimenti verso i campionati esteri dove si riescono a trovare giocatori più a buon mercato. Pur con qualche rammarico, come ha detto l’ad della fu-ItalJuve Carnevali qualche settimana fa.

Il problema è che così facendo ne risente tutto il sistema. E il tempo per mettere insieme i pezzi in Nazionale è sempre poco. “Sulla tattica, per esempio la costruzione dal basso, noi lavoriamo” dice Mancini. “Ma nel complesso abbiamo potuto allenarci solo cinque giorni nei due raduni”, tra viaggi, recuperi e partite da disputare. Troppo poco, per raggiungere un obiettivo che comunque, per Mancini, non è impossibile. “Il Mondiale si può anche vincere”, spiega. “Per ottenere qualcosa, devi innanzitutto crederci”. E se è vero che è tornato sui suoi passi dopo quell’addio burrascoso (“Le critiche per il mio ritorno? È solo invidia. Mi era spiaciuto come ci eravamo lasciati”), ora il Ct si ritrova a programmare un lavoro con aspettative altissime e, a suo dire, remando un po’ controcorrente. Intanto, la Serie A a cambiare qualcosa ci prova, come dimostrano i gol finora segnati. Solo, non è un campionato per italiani. Ed è un bel problema.