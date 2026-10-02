“Dovreste odiare le altre big inglesi, sono loro quelli corrotti. Il City è pronto a morire come Gesù in croce”: parla Liam Gallagher

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Liam Gallagher torna a difendere il Manchester City dopo il ricorso del club inglese contro il parere della Commissione indipendente, che ha giudicato gli inglesi colpevoli di ben 115 violazioni delle norme finanziarie e il comunicato diramato oggi, venerdì 2 ottobre, dalla FA. Lo storico tifoso dei Citizens, voce degli Oasis, ha affidato il suo pensiero ai social: “Tutto questo odio rivolto al Manchester City da parte delle altre squadre dovrebbe essere rivolto all’Arsenal, al Manchester United e al Liverpool. Sono loro quelli corrotti, che cercano di impedire alle altre squadre di vincere, non il Manchester City, che invece cercava di aiutarvi tutti ed era pronto a morire sulla croce, proprio come Gesù“.

Intanto oggi – venerdì 2 ottobre – il Manchester City ha confermato di aver presentato nella giornata di ieri il ricorso contro il parere della commissione della Premier League che ha ritenuto il club colpevole di tutte le violazioni delle norme finanziarie contestate e relative al periodo che va dal 2009 al 2018. “La ferma posizione del club è che, per molteplici motivi, il parere contiene chiari errori sostanziali, di diritto, di principio e di fatto, e non è affidabile – si legge nella nota del City – Il club è innocente rispetto alle accuse formulate dalla Premier League ed esiste un ampio corpus di prove inconfutabili a sostegno di tutte le sue posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il giusto processo e siamo necessariamente limitati in ciò che possiamo aggiungere fino a quando tutti i procedimenti non saranno conclusi“.

Sulla vicenda è arrivata anche la posizione della Football Association, la Federcalcio inglese, a detta della quale “la decisione della Commissione indipendente ha implicazioni significative per l’integrità del gioco. Stiamo esaminando attentamente la decisione e le sue implicazioni e intraprenderemo le azioni opportune laddove necessario. Poiché i procedimenti tra la Premier League e il Manchester City sono ancora in corso, non intendiamo rilasciare ulteriori commenti in questa fase. Continueremo, tuttavia, a monitorare attentamente gli sviluppi”. Nel frattempo Liam Gallagher nei giorni scorsi sui social aveva già lanciato la sentenza: “Mi è stato appena detto da qualcuno che occupa una posizione molto, molto alta, che se perderemo il ricorso, cosa che non accadrà, riceveremo una multa e una sanzione. Tutto qui”. I tifosi del City si augurano adesso che vada come ha previsto la voce degli Oasis, che a luglio non era stato precisissimo con i pronostici. Lo stesso Gallagher pochi giorni prima della semifinale contro l’Inghilterra ai Mondiali infatti disse: “Vinceremo la Coppa del Mondo”.