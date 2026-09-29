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Quattro gol, i primi tre punti e subito un altro esame: la Francia. L’Italia di Roberto Mancini riparte da Bursa, dove il 4-1 alla Turchia cancella lo zero in classifica ma non il peso della sconfitta all’esordio contro il Belgio. Gli azzurri sono terzi, a pari punti con i belgi, che restano davanti grazie al successo nello scontro diretto. In testa c’è appunto la Francia di Zinedine Zidane, unica squadra del gruppo 1 a punteggio pieno: sei punti dopo la vittoria a Bruxelles, decisa da Olise all’88’. È proprio contro i francesi che l’Italia dovrà provare a dare continuità alla serata turca. Venerdì 2 ottobre si gioca allo Stade de France, poi lunedì 5 arriva il ritorno con la Turchia a Bologna. Il girone si chiuderà a novembre, con la Francia a Milano e la trasferta in Belgio. In palio ci sono i quarti di finale, riservati alle prime due: dietro, invece, il regolamento distingue tra salvezza, spareggi e retrocessione diretta.

A Bursa la risposta al Belgio è arrivata soprattutto nell’approccio. Bastoni, Frattesi e Kayode hanno segnato nella prima mezz’ora; nella ripresa, dopo il gol di Yilmaz, Pio Esposito ha fissato il risultato sull’1-4. Mancini sottolinea il contributo dei giocatori freschi, elogia Kayode al debutto e Fagioli, ma non considera risolto ogni problema: dopo un’ora il rendimento è sceso e la concentrazione, avverte, deve durare fino alla fine. Per l’Italia è arrivata una vittoria necessaria, ma il calendario non concede pause.

Sull’altra panchina, Montella fa i conti con una contestazione che va oltre la sconfitta. I fischi hanno colpito l’inno italiano e il commissario tecnico turco, mentre al presidente federale è stato chiesto di esonerarlo. Un malcontento nato dopo l’eliminazione al Mondiale e riacceso dai due ko in Nations League. Montella è in bilico.