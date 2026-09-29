Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 12:29

Nations League, la situazione dell’Italia: la nuova classifica, la sfida alla Francia, Montella a rischio | Cosa c’è in ballo

di Redazione Sport
Gli azzurri sono terzi dopo il 4-1 a Bursa: venerdì c’è la squadra di Zidane, mentre la panchina della Turchia traballa dopo i fischi di Bursa
Nations League, la situazione dell’Italia: la nuova classifica, la sfida alla Francia, Montella a rischio | Cosa c’è in ballo
Icona dei commenti Commenti

Quattro gol, i primi tre punti e subito un altro esame: la Francia. L’Italia di Roberto Mancini riparte da Bursa, dove il 4-1 alla Turchia cancella lo zero in classifica ma non il peso della sconfitta all’esordio contro il Belgio. Gli azzurri sono terzi, a pari punti con i belgi, che restano davanti grazie al successo nello scontro diretto. In testa c’è appunto la Francia di Zinedine Zidane, unica squadra del gruppo 1 a punteggio pieno: sei punti dopo la vittoria a Bruxelles, decisa da Olise all’88’. È proprio contro i francesi che l’Italia dovrà provare a dare continuità alla serata turca. Venerdì 2 ottobre si gioca allo Stade de France, poi lunedì 5 arriva il ritorno con la Turchia a Bologna. Il girone si chiuderà a novembre, con la Francia a Milano e la trasferta in Belgio. In palio ci sono i quarti di finale, riservati alle prime due: dietro, invece, il regolamento distingue tra salvezza, spareggi e retrocessione diretta.

A Bursa la risposta al Belgio è arrivata soprattutto nell’approccio. Bastoni, Frattesi e Kayode hanno segnato nella prima mezz’ora; nella ripresa, dopo il gol di Yilmaz, Pio Esposito ha fissato il risultato sull’1-4. Mancini sottolinea il contributo dei giocatori freschi, elogia Kayode al debutto e Fagioli, ma non considera risolto ogni problema: dopo un’ora il rendimento è sceso e la concentrazione, avverte, deve durare fino alla fine. Per l’Italia è arrivata una vittoria necessaria, ma il calendario non concede pause.

Sull’altra panchina, Montella fa i conti con una contestazione che va oltre la sconfitta. I fischi hanno colpito l’inno italiano e il commissario tecnico turco, mentre al presidente federale è stato chiesto di esonerarlo. Un malcontento nato dopo l’eliminazione al Mondiale e riacceso dai due ko in Nations League. Montella è in bilico.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione