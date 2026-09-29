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Per rivedere due fratelli titolari nell’Italia sono serviti 111 anni. A Bursa ci riescono Sebastiano e Pio Esposito, ma nel 4-1 alla Turchia c’è anche un pensiero che va oltre il campo: quello per la nonna, alla quale Pio dedica il suo gol. La famiglia è al centro della serata azzurra: nella formazione iniziale e nelle parole dell’attaccante dopo la vittoria.

I fratelli Esposito titolari: non accadeva dal 1915

Per Sebastiano, 24 anni, è la prima presenza nella Nazionale maggiore. Pio, 21, arriva invece alla sfida con 10 partite e 5 gol in azzurro: contro la Turchia aggiunge una rete e un assist, mentre il fratello va vicino al gol in più occasioni. Gli Esposito sono la quarta coppia di fratelli a giocare nella stessa partita dell’Italia: tra i precedenti ci sono Filippo e Simone Inzaghi, nel 2000. Per trovarne due schierati insieme dall’inizio, però, bisogna tornare al 1915: Aldo e Luigi Cevenini segnarono tutte le reti del successo per 3-1 sulla Svizzera. L’esordio di Sebastiano completa anche un altro primato familiare. Salvatore, il maggiore dei tre, oggi 25enne, aveva già giocato una partita nel 2022: mai tre fratelli avevano vestito la maglia della Nazionale maggiore.

Le parole di Pio e la dedica alla nonna

Pio sa cosa significa affrontare un esordio: “Ricordo bene la mia prima volta con la Nazionale maggiore, perché è stata soltanto l’anno scorso”, racconta nelle dichiarazioni post partita. A Rai1 spiega come ha vissuto la serata accanto a Sebastiano: “Ho cercato di non caricare mio fratello di altre pressioni, spero se la sia goduta al massimo. È stato bello condividere il campo con lui e spero di farlo altre volte”. Il 4-1 arriva dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Belgio, che aveva segnato il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Una risposta che Pio commenta così: “Avevamo voglia di dimostrare il nostro valore, con questa maglia bisogna avere sempre entusiasmo. Nel calcio non va sempre come desideriamo, ma dobbiamo mettere sempre questo atteggiamento. Oggi ci siamo divertiti”. Poi il pensiero più personale, la dedica del gol: “Ci tengo a dedicare il gol a mia nonna che sta passando delle giornate non facili”.