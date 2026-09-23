Il calciatore più ricco del mondo è senza squadra: il curioso caso di Faiq Bolkiah, 28enne con un patrimonio da 18 miliardi di euro

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Il giocatore più ricco del mondo è disoccupato. Faiq Bolkiah è un attaccante di 28 anni nato a Los Angeles, ma cresciuto calcisticamente in Inghilterra, nonchè nipote del ricchissimo Sultano del Brunei. Sebbene la carriera di Bolkiah non sia decollata infatti, può contare su un patrimonio superiore a quello di Messi e Ronaldo, laurendosi così a pieno titolo come il calciatore più ricco del mondo. Secondo alcune stime, il figlio del principe Jefri Bolkiah può contare su un patrimonio netto di circa 18 miliardi di euro. Una condizione economica che ha agevolato la sua carriera sportiva, anche se negli ultimi anni ha giocato in Thailandia. Bolkiah ha mosso i primi passi nei vivai di Southampton, Chelsea e Leicester, ma senza riuscire mai a esordire in prima squadra.

Nel calcio dei grandi ha giocato in Portogallo con il Maretimo, squadra di Primeira Liga, prima di volare in Asia. Ora però che il Ratchaburi ha deciso di non rinnovargli il contratto, l’ala si è ritrovata di colpo senza squadra, nonostante alcune presenze racimolate con la nazionale del Brunei, dove è diventato capitano dopo appena tre presenze. Un grave infortunio ne ha condizionato le ultime due stagioni, tanto che lo scorso anno ha visto pochissimo il campo, motivo per cui le trattative per il rinnovo del suo contratto con il Ratchaburi si sono arenate. Nonostante sia senza squadra però, Bolkiah rimane, come detto, il calciatore più ricco al mondo e la mancanza di uno stipendio, di certo, è l’ultima delle sue preoccupazioni.

Nonostante il curriculum non sia esattamente quello di un top player, Bolkiah è il calciatore più ricco del mondo per eredità. Ha chiuso l’ultima stagione con quattro gol e altrettanti assist, ma ha giocato poco: non è bastato per il rinnovo di contratto. In patria parlano di spese da 30 milioni di euro in un mese tra macchine e gioielli, oltre che per la cura del suo animale “domestico”: una tigre. Il padre ha ben 2mila e 300 fuoriserie tra Bentley, Ferrari e Rolls-Royce e in occasione del suo 50esimo compleanno ha pagato 14 milioni per un concerto privato di Michael Jackson.