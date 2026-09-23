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Non per i dieci clean sheet dello scorso anno e nemmeno per le tante buone prestazioni tra la scorsa stagione e l’inizio di questa. Maduka Okoye è ormai un personaggio viralissimo soprattutto per il suo aspetto fisico. Il portiere dell’Udinese – da qualche mese – è ormai seguitissimo sui social: su TikTok è passato da circa 250mila followers a superare il milione, su Instagram ha sfondato quota 2 milioni. Tutto è nato in estate, quando un video con alcune sue parate durante un’amichevole ha fatto il giro del mondo, con tantissimi utenti che lo hanno da subito etichettato come “il calciatore più bello del mondo“. Nei giorni scorsi è stato diffuso un video in cui Okoye ballava in un locale milanese con Belen Rodriguez, tema che però l’estremo difensore friulano non vuole affrontare: “Belen? Non parlo della mia vita privata, perché non incide sul gioco”, ha dichiarato il portiere dell’Udinese in un’intervista a Repubblica.

Un successo che non ha distorto la sua attenzione dal campo, ma che inevitabilmente lo ha reso partecipe di tanti altri eventi extra calcio: Okoye è stato recentemente invitato a diverse serate organizzate da brand famosi ed è stato anche testimonial della terza divisa dell’Udinese, presentata martedì a Milano, nella settimana della Milano Fashion Week, dove Okoye è stato avvisato con la cantante americana Cardi B: “Vale anche per la mia presenza alle sfilate: è un mondo che mi piace, ma che non ha niente a che fare con la mia attività di calciatore. Non perdo la concentrazione, per me e per i miei compagni”, ha precisato l’atleta nigeriano dell’Udinese. E a chi gli chiede se sa di essere il “giocatore più bello del mondo“, Okoye risponde così: “Questa l’ho già sentita, non so se è così. Io non lo dico, semmai saranno gli altri a farlo. Io cerco di essere sempre me stesso”.