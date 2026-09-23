Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Il Columbus Crew, club di Major League Soccer (Mls) ha esonerato l’allenatore della squadra riserve, Federico Higuaín, fratello del più famoso Gonzalo. La decisione è arrivata dopo le accuse di un comportamento sessista rivolte al tecnico nei confronti di un’ufficiale di gara donna durante una recente partita del campionato MLS Next Pro. I media locali hanno infatti riferito che Higuaín aveva recentemente scontato una squalifica di due giornate in seguito a un episodio che aveva coinvolto un’arbitra. A spiegare l’episodio è stata la Professional Soccer Referees Association, l’associazione che rappresenta gli ufficiali di gara negli Stati Uniti e in Canada, che ha dichiarato sui social media che un allenatore era stato squalificato per due partite per aver stretto la mano a un’ufficiale di gara rifiutandosi di lasciarla e per averle detto: “Non dimenticare, questo è uno sport per uomini“.

Higuaín è appunto il fratello dell’ex attaccante dell’Argentina, di Napoli e Juventus Gonzalo Higuaín. “Abbiamo stabilito che sollevare Federico Higuaín dai suoi incarichi sia nell’interesse del club, dei giocatori e dello staff tecnico“, ha dichiarato Issa Tall, direttore generale dei Crew. “A seguito dei colloqui avuti questa settimana e di un’ulteriore valutazione dell’ultimo mese, è emerso che non sono stati rispettati gli standard del club in merito a ciò che ci si aspetta da un leader alla guida di una delle nostre squadre”, ha aggiunto la società americana.