Federico Higuain cacciato dal Columbus Crew per un commento sessista all’arbitra: è bufera sul fratello di Gonzalo
Il Columbus Crew, club di Major League Soccer (Mls) ha esonerato l’allenatore della squadra riserve, Federico Higuaín, fratello del più famoso Gonzalo. La decisione è arrivata dopo le accuse di un comportamento sessista rivolte al tecnico nei confronti di un’ufficiale di gara donna durante una recente partita del campionato MLS Next Pro. I media locali hanno infatti riferito che Higuaín aveva recentemente scontato una squalifica di due giornate in seguito a un episodio che aveva coinvolto un’arbitra. A spiegare l’episodio è stata la Professional Soccer Referees Association, l’associazione che rappresenta gli ufficiali di gara negli Stati Uniti e in Canada, che ha dichiarato sui social media che un allenatore era stato squalificato per due partite per aver stretto la mano a un’ufficiale di gara rifiutandosi di lasciarla e per averle detto: “Non dimenticare, questo è uno sport per uomini“.
Higuaín è appunto il fratello dell’ex attaccante dell’Argentina, di Napoli e Juventus Gonzalo Higuaín. “Abbiamo stabilito che sollevare Federico Higuaín dai suoi incarichi sia nell’interesse del club, dei giocatori e dello staff tecnico“, ha dichiarato Issa Tall, direttore generale dei Crew. “A seguito dei colloqui avuti questa settimana e di un’ulteriore valutazione dell’ultimo mese, è emerso che non sono stati rispettati gli standard del club in merito a ciò che ci si aspetta da un leader alla guida di una delle nostre squadre”, ha aggiunto la società americana.