James Rodriguez-Avellino, presentata un’offerta ufficiale. Il patron D’Agostino: “Non è un problema economico”

Il talento colombiano è più vicino al club irpino di Serie B: "L'apertura di questo grande campione ci ha colto di sorpresa ma stiamo valutando ogni aspetto"

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James Rodriguez all’Avellino non è fantasia e non è nemmeno un’operazione da gioco manageriale su pc. Non è nemmeno realtà, ma presto potrebbe diventarlo. E dopo la clamorosa indiscrezione di ieri mattina di Marca, ci sono altri due elementi che vanno in quella direzione: la conferma del patron Angelo Antonio D’Agostino e l’offerta ufficiale presentata sul tavolo del procuratore del colombiano. “L’apertura di questo grande campione ci ha colto di sorpresa ma stiamo valutando ogni aspetto, di certo non è un problema di esborso economico, ma dobbiamo capire se è una figura, al di là dell’immagine, che oggi può servire”.

Non è un discorso economico, quindi. Che era l’aspetto che più sembrava complicato da definire. L’Avellino ha fatto una proposta ufficiale: un milione di euro all’anno (che diventerebbero 2 in caso di prolungamento l’anno prossimo) a fronte di una richiesta da 1.5 milioni di euro, che con vari bonus potrebbero diventare 2. Il gioco delle parti: le distanze non sono incolmabili. Magari ci sarà un rilancio, ma intanto è attesa una risposta alla prima offerta per il campione colombiano, ex Real Madrid tra le tante. James Rodriguez è svincolato, non ha ricevuto offerta soddisfacenti, ma adesso vuole tornare a giocare anche per non perdere la nazionale colombiana in vista della Copa America 2028.

Tutto però ci si poteva aspettare, ma non una trattativa con l’Avellino, club che gioca in Serie B e che ha grandissime ambizioni, come testimonia l’acquisto di Walid Cheddira tra i tanti. L’arrivo di Rodriguez, grazie al pressing di Nesta sul giocatore, ora si avvicina al calciatore. Con la figura di Alessandro Nesta in primis, ma anche nelle settimane scorse sono stati inviati dei video allo staff che segue Rodriguez per fargli assaporare il clima di entusiasmo per il calcio, molto sudamericano, che si respira ad Avellino e in Irpinia.