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Ultimo aggiornamento: 9:20

“Non sono scomparsa. Sono qui da martedì e dovrò rimanerci ancora per un po’ di giorni”: il messaggio di Regina Baresi dal letto di un ospedale

di Redazione Sport
L'ex calciatrice dell'Inter è stata ricoverata per un'infezione renale. Il messaggio al compagno: "Sei stato la mia cura. Sei la mia cura. Ti ringrazierò per sempre. Presto torniamo a casa insieme"
“Non sono scomparsa. Sono qui da martedì e dovrò rimanerci ancora per un po’ di giorni”: il messaggio di Regina Baresi dal letto di un ospedale
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“‘Se volevo essere paziente mi facevo ricoverare‘. Eccomi, non sono scomparsa“. Si apre così il messaggio social di Regina Baresi, ex calciatrice dell’Inter, figlia di Giuseppe Baresi e nipote di Franco, dal letto di un ospedale. L’ex attaccante nerazzurra è stata infatti ricoverata al San Raffaele a causa di un’infezione renale. Oggi opinionista e molto seguita sui social, Regina Baresi ha aggiornato tutti con un post: “Sono qui da martedì sera e dovrò rimanerci ancora per un pochino di giorni, per fortuna niente di grave ho un’infezione renale con due piccoli ascessi che spero si risolvano entro la fine della prossima settimana”, ha scritto l’ex calciatrice, che ha poi concluso con un velo di ironia: “P.S. Per fortuna ho la dieta libera!”.

Il giorno dopo Baresi ha postato un’altra foto che questa volta la ritrae in un momento di felicità con il compagno, in cui scrive: “Ci sei stato dal primo secondo senza lasciarmi da sola un attimo. Siamo arrivati al PS che stavo malissimo, abbiamo passato la notte vicini con la paura della febbre a 39,5 che non scendeva e non dimenticherò mai le ore su quelle seggioline verdi così scomode e così fredde. Tenere la tua mano, guardarti negli occhi, vedere un tuo sorriso mi tranquillizzavano“, ha scritto Baresi nel messaggio in questione.

E ancora: “Dopo 24 ore di attesa il ricovero. Giorni chiusa qui dentro, giorni in cui misuravamo la febbre sperando scendesse. Hai fatto i salti mortali per stare più tempo possibile con me, tutta la strada avanti e indietro dal lavoro all’ospedale, il traffico, la stanchezza. Eppure c’eri sempre. La doccia fatta ogni sera qui, i vestiti di cambio in un borsone, pranzo e cena senza grandi richieste, ma eri qui, ogni volta tornavi e questa è stata la dimostrazione più grande che potesse riempirmi il cuore. Mi hai portato la Nutella, mi hai portato il nocciolino, mi hai portato piccoli pezzettini di casa che ci facevano sentire un po’ meno stranieri. E poi mi hai fatta sentire bella, nonostante tutto. E quando ogni giorno dalla vetrata della stanza ti vedo in strada camminare verso l’ingresso, il mondo torna a colori. Sei stato la mia cura. Sei la mia cura. Ti ringrazierò per sempre. Presto torniamo a casa insieme. ‘Grazie a te ho un treno da perdere’. Ti amo”, conclude il post social che l’ex calciatrice ha voluto dedicare al compagno.

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