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Non solo il Como di Fabregas. C’è un “altro” Como che in queste ore sta facendo parlare di sé. Si tratta della squadra femminile della società di Suwarso, che ha deciso di rinnovare il contratto a Roberta Picchi, giocatrice di 34 anni a cui è stato diagnosticato un tumore al seno. A comunicarlo è stato proprio il Como Women con una nota sul proprio sito ufficiale in cui si legge: “Como 1907 conferma che a Roberta Picchi è stato diagnosticato un tumore al seno in seguito a una serie di esami medici. Roberta inizierà ora il suo trattamento, assistita in ogni fase dall’équipe medica del Club, che collaborerà a stretto contatto con gli specialisti responsabili della sua cura. Tutti noi di Como 1907 siamo vicini a Roberta e daremo a lei e alla sua famiglia tutto il supporto di cui avranno bisogno nei prossimi mesi”, si legge nella nota.

Vicinanza espressa poi con il già citato rinnovo di contratto: “Nell’ambito di questo impegno costante, il Club ha anche rinnovato il contratto di Roberta fino alla fine della stagione 2027/28. In questo momento, chiediamo che venga rispettata la privacy di Roberta, affinché possa concentrarsi sulle sue cure e sulla sua guarigione”, conclude la nota. Roberta Picchi, 34 anni e campionessa nella passata stagione nel campionato di Serie B, dopo la diagnosi di carcinoma alla mammella, dovrà intraprendere un percorso terapeutico. Dopo il gesto del club, Picchi ha scritto un messaggio nelle sue storie Instagram: “Grata di far parte di questo grande Club. Grazie per la possibilità, la fiducia e il sostegno massimo. Grazie a tutti quelli che, in questo mese di scombussolamento, mi sono stati a fianco, al club, a tutto lo staff, alle dottoresse, all’equipe dell’ospedale, alle mie mitiche compagne, ai miei amici e non per ultima la mia famiglia. Niente è mai scontato, e io sono fortunata. È il tempo di giocare la mia partita ma tornerò con ancora più fame“.