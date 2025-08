Devo fare “l’ablazione cardiaca, una piccola operazione al cuore“. Così con un post Instagram Regina Baresi, figlia di Giuseppe e bandiera dell’Inter femminile, ha annunciato il suo ricovero in ospedale. Regina è ovviamente nipote di Franco Baresi, che pochi giorni fa si è operato per asportare un nodulo al polmone. Ex calciatrice, Regina Baresi ha annunciato di doversi sottoporre a un’ablazione cardiaca per risolvere un problema di aritmie anomale con cui è alle prese da un po’ di tempo. “Se vi ricordate vi avevo raccontato delle aritmie strane che ho avuto sotto sforzo e con il mio cardiologo dopo varie riflessioni abbiamo deciso di fare questa piccola operazione per provare a risolvere in modo definitivo e tornare tranquillamente a fare sport”, ha chiarito l’ex Inter.

Chi è Regina Baresi

Regina Baresi, 34 anni, è un’ex calciatrice e attuale commentatrice sportiva. Figlia di Giuseppe e nipote di Franco, la sua passione per lo sport – da bambina – la porta a praticarne diversi, fino a quando all’età di 12 anni entra nelle giovanili dell’Inter Milano. Nel 2009 fa il salto in prima squadra e dopo un po’ di tempo diventa anche il capitano del club. Nel 2013 vince con le nerazzurre il campionato di Serie A2, conquistando così la promozione in Serie A. L’anno successivo, però, nonostante tanti sforzi non riesce a evitare l’immediata retrocessione della squadra. Per i successivi quattro anni, così, rimane all’Inter ma disputando stabilmente la Serie A2.

Nel corso della stagione 2018-2019 diventa il primo capitano della neonata squadra femminile dell’Inter, creata dopo l’acquisto del titolo sportivo di proprietà dell’Inter Milano. Nella stessa annata partecipa alla vittoria del campionato e di conseguenza alla promozione della squadra nerazzurra in Serie A. Al termine della stagione 2020-2021 si ritira dal calcio giocato all’età di 29 anni. Comincia così una nuova carriera come opinionista televisiva, con collaborazioni a Mediaset Premium, Quelli che il calcio, La Domenica Sportiva di Rai 2 e commenti per Rai 1 al mondiale femminile 2019. Per la stagione 2024/2025 è stata anche tra gli opinionisti di DAZN.