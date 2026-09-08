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Il cammino dell’Inter in Champions League inizia forse nel peggior campo possibile, contro una delle favorite per la vittoria finale, con Chivu che dovrò rinunciare a uno dei migliori giocatori in rosa. L’avventura europea dei nerazzurri comincia questa sera, alle 21, al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di José Mourinho e dell’ex Denzel Dumfries: sarà assente Federico Dimarco. Il suo infortunio al ginocchio accusato domenica contro il Napoli non preoccupa, ma l’esterno sinistro non è partito per la Spagna a scopo precauzionale. Al suo posto c’è Carlos Augusto. Dimarco a parte, all’Inter serve un’impresa per far risultato a Madrid, contro una squadra che ha cambiato guida tecnica e che dopo le delusioni della passata stagione, ora vuole riscattarsi sia in patria che in Champions League.

Per l’Inter è la più difficile delle otto sfide in programma da qui a gennaio: Real in trasferta, Shakhtar in casa, Feyenoord in trasferta, Stoccarda in casa, Borussia Dortmund in trasferta, Liverpool in casa e Slovan Bratislava – a chiudere – in trasferta. “È dura, chi ha fatto il calendario delle partite magari è italiano”, ha detto scherzando José Mourinho. Il tecnico portoghese è alle prese con diverse assenze a centrocampo con Bernardo Silva, Arda Guler e Camavinga squalificati. “Siamo sempre 11 contro 11 anche se abbiamo tre squalificati“, sottolinea l’atteso ex che 16 anni fa conquistò la Champions sulla panchina nerazzurra, proprio al Santiago Bernabeu, teatro della sfida di domani. “In questo momento è il mio stadio perché lavoro per il Real Madrid ma anche per il 22 maggio 2010, vediamo poi domani. Ogni partita è importante per noi ma anche per l’Inter, sono 8 partite, spero di ritrovare l’Inter più avanti nella competizione”.

Mourinho ha poi parlato anche dell’Inter e del suo ex giocatore Cristian Chivu. “Una grandissima squadra, da 6 anni, da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, ha sempre lo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stessi giocatori, può giocare ad occhi chiusi, ha maturità e qualità ma anche fisicità. L’unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions. Con Chivu ho avuto tanti contatti quando era allenatore della Primavera, siamo stati diverse volte insieme e lì ho capito la sua passione. Trovo altri ex calciatori che sono allenatori ma nei quali non trovo quell’empatia per un mestiere difficile”.