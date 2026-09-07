“Il mio corpo ha detto ‘stop’. Sono caduto in un modo che non dimenticherò mai”: il messaggio di Bozhinov dopo il malore

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“Ieri è stato uno di quei momenti che ti fanno fermare un attimo e capire quanto tutto sia fragile. Sono sceso in campo, come sempre, con la voglia di combattere, di dare il massimo e di aiutare la squadra. Ma questa volta il mio corpo mi ha detto ‘stop‘”. Si apre così il messaggio Instagram pubblicato questa mattina da Rosen Bozhinov, difensore centrale del Pisa che nel primo tempo della sfida contro la Juve Stabia, al 41esimo, ha avuto un malore, si è accasciato a terra ed è svenuto. Poi è stato portato in ospedale per accertamenti: ora sta bene, ma la causa di tutto ciò è stata con ogni probabilità una crisi di disidratazione.

“Quindi molti si sono spaventati, ed è per questo che voglio dirvelo personalmente: sto bene. Grazie a tutti coloro che mi sono stati vicini in quel momento: i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff medico, la mia famiglia e ogni singola persona che ha scritto mi chiamato”, scrive Bozhinov sui social. Poi la conclusione: “Il calcio mi ha insegnato a cadere e a rialzarmi. Ieri sono caduto in un modo che non dimenticherò mai. Ma la cosa più importante è che mi rialzerò. Ora penso alla guarigione e a tornare più forte di prima. Non so esattamente quando succederà, ma so una cosa: non mi arrenderò. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Significa più di quanto possa esprimere una parola“, ha scritto il difensore bulgaro sui social.