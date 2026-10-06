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Ultimo aggiornamento: 17:11

Arbitro 19enne colpito da un mattone a Ischia: denunciate 12 persone

di Redazione Sport
Il fatto risale al 26 settembre, quando durante la partita di Prima Categoria tra Lacco Ameno e Real S. Giovanni Frattaminore il direttore di gara Alessandro Cotta espulse un giocatore di casa
Arbitro 19enne colpito da un mattone a Ischia: denunciate 12 persone
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Sono dodici le persone identificate e denunciate dai carabinieri della Stazione di Casamicciola Terme dopo che, il 26 settembre, durante la partita di Prima Categoria tra Lacco Ameno e Real S. Giovanni Frattaminore, l’arbitro Alessandro Cotta era stato colpito da un mattone dopo aver espulso un giocatore nel finale di partita. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stadio, incrociate con quelle pubblicate sui social delle due società, hanno permesso agli investigatori di ricostruire presenze e movimenti. A due persone, un 21enne incensurato e un 26enne già noto alle forze dell’ordine, vengono contestati lo scavalcamento della recinzione, il lancio di pietre sul terreno di gioco e la violazione dell’ordinanza comunale che vietava l’accesso alle tribune, chiuse per lavori e interdette dal 2022.

Altre cinque persone, riconducibili allo staff del Lacco Ameno, sono state denunciate per essere entrate nell’impianto nonostante il divieto. Per le restanti cinque, invece, l’accusa riguarda le false dichiarazioni rese durante le sommarie informazioni testimoniali: secondo gli investigatori, avrebbero cercato di ostacolare l’identificazione dei responsabili del lancio di oggetti. Tre di queste persone erano già state punite in passato da Daspo.

I fatti risalgono a sabato 26 settembre, quando nel finale della partita citata, l’arbitro ha espulso un giocatore di casa in seguito a un fallo di gioco. In campo si erano subito riscaldati gli animi, ma sempre al limite della civiltà e dell’educazione, finché dagli spalti un masso non ha colpito l’arbitro in volto. Il match è stato sospeso, l’arbitro ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso ma poi è andato per ricevere le cure mediche. “Nonostante tutto quello che è successo, tornerò ad arbitrare. Giusto il tempo di tornare in forma e scendo di nuovo in campo. Il calcio non ha niente a che fare con questi episodi. Lo sport non è questo: è un’occasione per divertirsi“, aveva dichiarato il direttore di gara a Tgr Campania.

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