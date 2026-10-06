Mourinho si congratulò con Alvini per il Triplete: “Mi disse: ‘Complimenti Massimiliano, nel 2010 abbiamo vinto insieme'”

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José Mourinho si è complimentato con Massimiliano Alvini per la vittoria del Triplete. No, non abbiamo invertito i nomi e non c’è nessun errore. È successo nel 2023, prima di Roma–Cremonese. A raccontarlo è stato lo stesso Alvini durante il Festival dello Sport a Trento. “Viene il mio secondo che mi dice che Mourinho mi stava aspettando davanti alla panchina. Mourinho mi dice: ‘Complimenti Massimiliano, nel 2010 abbiamo vinto insieme‘”. Comincia così il racconto di Massimiliano Alvini di quando l’ex allenatore di Roma e Inter tra le tante si congratulò con lui.

Nel 2010 infatti non ci fu solo il Triplete dell’Inter perché proprio Alvini ha vinto, col Tuttocuoio, il campionato di Eccellenza Toscana (con promozione in Serie D), la Coppa Toscana e la Coppa Nazionale Dilettanti, come spiegato proprio dal tecnico del Frosinone nel suo racconto.”Io alleno in questa piccola frazione del comune di San Miniato, 3-4mila abitanti. Un gruppo di amici crea la squadra e dalla Prima Categoria siamo arrivati fino al sesto posto in Lega Pro in 7 anni. Nel 2010 abbiamo avuto la fortuna di vincere Campionato di Eccellenza, Coppa Toscana e Coppa Italia Dilettanti“.

E Mourinho lo sapeva, come rivelato dallo stesso Alvini nel corso del Festival dello Sport a Trento: “Quando nel 2022 ho giocato contro la Roma di José con la Cremonese, viene il mio secondo che mi dice che Mourinho mi stava aspettando davanti alla panchina. Mourinho mi dice: ‘Complimenti Massimiliano, nel 2010 abbiamo vinto insieme‘. Una cosa unica. Al di là delle idee calcistica, la qualità della persona la riconosci in queste cose”, ha concluso Alvini.