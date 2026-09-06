Le squadre sono tornate negli spogliatoi e poi uscite per ricominciare: il calciatore è stato in ospedale per accertamenti medici dopo esser svenuto in mezzo al campo, ma è cosciente

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Paura in campo durante la sfida del campionato di Serie B tra Juve Stabia e Pisa al “Romeo Menti” di Castellammare. Rosen Bozhinov – difensore centrale del Pisa – ha avuto un malore, si è accasciato ed è svenuto in campo, in un primo momento privo di sensi. Immediato l’intervento dei soccorsi, con il calciatore trasportato fuori in barella e poi in ambulanza. La gara è stata sospesa, con le squadre – entrambe visibilmente preoccupate in campo – che hanno fatto rientro negli spogliatoi in attesa di notizie del calciatore pisano, che però è cosciente.

“Bozhinov è stato portato in ospedale per accertamenti. È cosciente. Una delle ipotesi è una crisi di disidatrazione. Seguiranno altri aggiornamenti. La gara al momento è sospesa”, ha fatto sapere il Pisa dopo l’incidente. Una volta ricevute comunicazioni rassicuranti sulle condizioni del difensore bulgaro, le due squadre sono tornate in campo per il riscaldamento e la partita riprende dal 41esimo minuto, momento esatto in cui è stata sospesa. Un minuto dopo ha segnato Arturo Calabresi il gol dello 0-1 e ha mostrato proprio la maglia del compago bulgaro.