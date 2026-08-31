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Ultimo aggiornamento: 17:54

Messi lascia la nazionale argentina: “Ho scritto queste parole due giorni dopo la finale. Dopo la morte di papà ne sono ancora più convinto”

di Redazione Sport
Il capitano della Seleccion ha annunciato il suo addio sui social, con una lettera commovente. L'ultimo match è la finale persa ai Mondiali contro la Spagna per 1-0
Messi lascia la nazionale argentina: “Ho scritto queste parole due giorni dopo la finale. Dopo la morte di papà ne sono ancora più convinto”
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“Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il ​​mio ritiro dalla Nazionale”. Si apre così il post di Leo Messi che annuncia il ritiro dalla Nazionale argentina dopo la finale persa contro la Spagna e il successo al Mondiale 2022. Un post con una lettera scritta a penna su un foglio, poggiata sul divano. “È stata una decisione che mi ha ferito profondamente, e continua a farlo, ma capisco che sia il momento giusto. Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio”.

Poi un indizio sul futuro e sul suo ritiro ormai vicinissimo dopo una carriera che l’ha reso uno dei calciatori più forti della storia, per tanti il migliore. “Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amato e amerò per sempre far parte della Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare, e inoltre ci sono dei giovani giocatori promettenti che stanno crescendo dietro di me e che meritano di essere lì”, ha spiegato Leo Messi, prima dei ringraziamenti.

Ora sarò uno di voi, a fare il tifo e a sostenervi da bordo campo (nei momenti belli e in quelli brutti, ancora di più). Grazie alla mia famiglia per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo bellissimo ma difficile viaggio. Grazie a tutti gli allenatori, compagni di squadra e dirigenti con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Porto con me ricordi e momenti indimenticabili”, ha scritto Messi prima di precisare: “Ho scritto queste parole il 21 luglio, due giorni dopo la finale. Oggi, dopo quello che è successo a mio padre, ne sono ancora più convinto di prima“.

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