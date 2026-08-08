È morto Jorge Messi, il padre di Lionel: aveva 68 anni. Due mesi fa il campione argentino pianse per lui

Ha gestito la carriera del figlio per oltre 20 anni e già un mese fa si era sparsa una fake news relativa al suo decesso

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È morto a 68 anni Jorge Messi, padre di Lionel Messi. Come riportano i media argentini, è morto intorno alle 20:00 ora locale argentina, a Rosario, dove era stato ricoverato per problemi di salute. Jorge Horacio Messi è nato a Rosario, nella provincia di Santa Fe, il 1° gennaio 1958. Era sposato con Celia Cuccittini ed era padre di Rodrigo, Matías, Lionel e María Sol. Per oltre 20 anni, ha gestito la carriera del capitano della nazionale argentina fuori dal campo. Ha firmato contratti, negoziato trasferimenti e curato gli affari del calciatore, quasi sempre senza rilasciare interviste o apparire in pubblico.

La famiglia non ha mai rivelato di quale malattia soffrisse, né ha fornito dettagli sul suo stato di salute. L’unica cosa fatta è stata annunciare, il 18 giugno, che Jorge Messi stava affrontando problemi di salute, dopo che si erano diffuse voci sul suo stato di salute, tra cui una falsa notizia della sua morte. “La famiglia Messi comunica che Jorge sta affrontando un problema di salute. Attualmente è sotto osservazione medica, si sta riprendendo e le sue condizioni stanno migliorando positivamente”, si legge nel comunicato.

Nella stessa dichiarazione la famiglia criticava le versioni circolate sui media e sui social network in quel periodo, comprese le false notizie sulla sua morte. “Date le versioni, le voci e le speculazioni che sono circolate nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere il suo profondo dolore per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una questione strettamente privata e familiare“, aggiungeva. “Solo i suoi familiari più stretti possiedono informazioni accurate e attendibili sulle condizioni di Jorge”, e “qualsiasi versione, dichiarazione o informazione che non provenga dalla famiglia e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida o veritiera“.