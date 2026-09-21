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Cinque turni tra il 4-1 di Inter-Monza del 22 agosto e il 3-0 di Milan-Lecce del 20 settembre, cinquanta partite in totale, 145 gol, appena 5 rigori concessi, neppure l’ombra di uno 0-0, sorprese (Lazio, Cagliari e Frosinone), delusioni (Napoli, Bologna, Fiorentina), crisi profonde (Genoa e Venezia): ci sono elementi per un primo “pagellone” della Serie A, ferma ora tre settimane in nome delle Nazionali.

8,5 – ROMA e LAZIO in testa con l’Inter, capitale “Caput campionati”

I giallorossi di Gasperini hanno accorciato il gap rispetto ai nerazzurri campioni d’Italia e sono ufficialmente in corsa per il titolo, la Lazio gattusiana (e di Zaccagni) ha sorpreso tutti dopo un’estate difficile sul mercato e con la questione-Lotito esplosa anche a livello politico. La Roma si mangia le mani per i due punti lasciati sul prato dell’Olimpico dopo il 2-2 con l’Inter, ma lo scudetto non si assegna a settembre. Un tempo per uno nella supersfida: l’episodio cruciale è stato il tiro di Malen respinto con la faccia da Martinez. Il gesto, involontario, ha scongiurato il 3-1 per la Roma, ma fa ridere che in tv sia stato ripetuto più volte il concetto “parata straordinaria”. “Parata de che?”.

8 – CAGLIARI quarto, FROSINONE sesto, MALEN capocannoniere, LAUTARO trascinatore

La squadra sarda segna poco – 5 gol – e incassa ancora meno – 2 -, mentre la banda di Massimiliano Alvini gioca un calcio divertente e sta proponendo nomi interessanti come il portiere Palmisani (il premio per la partita mostruosa con il Como è stato il prolungamento del contratto fino al 2031), gli esterni Ghedjemis e Kverdnadze, il centravanti Raimondo e il centrocampista austriaco Schmid. La chiave di questo boom è Alvini, partito dal sottobosco del calcio e salito di categoria a suon di promozioni, sul filo conduttore di un copione moderno. Malen è l’uomo perfetto per il calcio gasperiniano e con Dybala va a nozze, Lautaro Martinez nella sua complessità è il miglior giocatore della Serie A: un fuoriclasse.

7 – COMO

La sconfitta di Frosinone non intacca un avvio di stagione con tre successi in campionato e l’esordio-boom in Champions, con il 4-1 sul Lipsia. Il ko in Ciociaria serve però a Fabregas per compiere attente valutazioni: dietro qualcosa non torna.

6 – MILAN e JUVENTUS

I rossoneri sono imbattuti, ma sono stati frenati da due pareggi, mentre la Juve ha incassato la brutta sconfitta in casa del Sassuolo. Amorim e Spalletti hanno finora vissuto altalene parallele. Viene da ridere però di fronte a giravolte disinvolte di alcuni giornali: dopo la batosta al Meazza con il Benfica, il portoghese era quasi da cacciare, ora, dopo il 3-0 sul Lecce si scomodano persino paragoni con predecessori illustri. Mah.

5,5 – SASSUOLO

Dopo il 3-2 pirotecnico sulla Juventus, la caduta di Monza. Continuità da rivedere, ma Alberto Aquilani, all’esordio in panchina in serie A, sta cerando di reggere l’urto del debutto.

5 – NAPOLI, ATALANTA e LECCE

Le delusioni tra le squadre di alto cabotaggio. L’1-1 di Firenze ha scatenato la rabbia di Max Allegri che aveva cercato un approccio soft con la squadra dopo le due stagioni “contiane”, Sarri non riesce a riproporre a Bergamo il suo calcio. Situazioni complicate. Il Lecce ha 6 punti e non pareggia mai: due successi e tre sconfitte. Di Francesco sa di dover soffrire fino all’ultimo.

4,5 – MONZA e PARMA

In questo momento Juric sarebbe salvo, ma anche qui sarà lotta dura per sopravvivere. Stesso voto per il Parma di Cuesta, indebolito dalle cessioni.

4 – UDINESE, TORINO, FIORENTINA

Voto in linea con i punti in classifica. La Viola ha già cambiato guida, riportando in panchina Vanoli dopo il brevissimo corso di Grosso. L’Udinese si sta interrogando su Runjaic, mentre il Torino è di una mediocrità sconcertante, ma i giornali di Cairo attaccano gli arbitri.

3 – BOLOGNA, GENOA, VENEZIA

Il Bologna ha pagato l’addio di Italiano. Il Genoa ha perso qualità nel mercato dove sono state compiute scelte discutibili. Il Venezia è ancora a quota zero: i nuovi acquisti non girano e Stroppa, con la sua intransigenza tattica, sta andando a sbattere la testa.

0 – LA CURVA DELLA JUVE

Il gesto di voltare le spalle durante il minuto di raccoglimento per ricordare Mazzola è una delle cose moralmente più indegne degli ultimi anni.

SENZA VOTO – ARBITRI

Il nuovo corso di fischiare di meno e di cancellare i “rigorini” sta migliorando la qualità del gioco, ma i rigori vanno concessi e il Var resta uno strumento importante: la crociata del designatore Orsato è sbagliata. Attendiamo però qualche mese prima di esprimere un giudizio definitivo.