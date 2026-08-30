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Ultimo aggiornamento: 11:34

“Rigore per il Parma? Mai, ma ve lo spiega Orsato. Io non rischio la galera per un bacio”: lo show di Spalletti

di Redazione Sport
La Juventus ha battuto per 2-0 la formazione emiliana grazie ai gol degli "esuberi". Poi la stoccata del tecnico: "Abbiamo giocato una partita serissima, poi voi dite quello che volete"
“Rigore per il Parma? Mai, ma ve lo spiega Orsato. Io non rischio la galera per un bacio”: lo show di Spalletti
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“Abbiamo fatto una partita serissima e siamo stati per molto tempo in area avversaria, concedendo pochissime situazioni. Purtroppo, spesso non siamo riusciti a strappare quello spazio necessario per una triangolazione o per un tiro in porta. In alcuni movimenti che abbiamo fatto in area siamo stati confusionari“. La Juventus fa due su due, batte anche il Parma nella prima all’Allianz Stadium con i gol degli “esuberi” Nico Gonzalez e Koopmeiners e il tecnico Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, non perde occasione per lanciare qualche piccola stoccata. “Voi giornalisti potete dire quello che vi pare: a me è piaciuto molto anche il primo tempo – ha aggiunto il mister bianconero – Vi appellate a quel colpo di testa di Romero sul quale Vicario ha fatto una grande parata: quella è stata l’unica situazione in grado di mettere in dubbio il risultato. Noi di cross come quello nel primo tempo ne abbiamo fatti venticinque, ma ci è mancata la stoccata finale”, ha spiegato Spalletti.

Poi il focus si è spostato sul presunto contatto da rigore in area tra Keita e Alajbegovic, con il Parma che ha chiesto un calcio di rigore. L’arbitro ha deciso però di far proseguire il gioco dopo un rapido check: “Presunto rigore per il Parma? È il calciatore avversario che allarga la gamba e cerca l’intervento di Alajbegovic. Ma c’è Orsato che ve lo spiega. Io non rischio la galera per aver baciato una ragazza”, ha detto con ironia Spalletti, ricordando quando diede un bacio sulla spalla alla giornalista di Dazn Federica Zille per spiegare un concetto relativo proprio ai contatti in area di rigore. “Ma che roba è quella per definirla contatto? Questo è un impatto. Non lo tocca neanche, niente. Lui vuole essere colpito. In un minuto infatti l’hanno liquidata, era giusto così”, ha concluso Spalletti facendo valere le proprie ragioni sul tema. Su Kolo Muanigià “sgridato” dopo la prima partita – il tecnico bianconero ha aggiunto: “Lui è un calciatore veloce, tecnico e che ha qualità estrema. Ci deve mettere un po’ più di sangue e di ghigno in alcune situazioni”.

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