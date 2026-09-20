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Il silenzio, tutti si voltano di spalle: ha reagito così la curva della Juventus al minuto di raccoglimento in onore di Sandro Mazzola prima della partita poi vinta contro l’Atalanta. Un gesto estremo quello del tifo organizzato bianconero, che ha scelto di continuare con i cori durante l’omaggio alla memoria del mito dell’Inter e della Nazionale (inneggiando a Gaetano Scirea e Gianni Agnelli). Inoltre, durante il minuto di silenzio (chiuso comunque da tanti applausi dei tifosi presenti allo stadio), come detto gran parte della curva bianconera ha voltato le spalle al campo. Immediata la polemica politica. Il primo a reagire è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa, come noto grande tifoso interista: “Sandro Mazzola non è solo interista, è una leggenda del calcio. Ma la madre dei cretini è sempre incinta. Se preferite un’altra considerazione – aggiunge – non ti curar di lor ma guarda e passa. La grandezza di Mazzola non si misura da queste meschinità”.