Leao, incubo in Turchia: 21 palle perse nel 4-0 col Trabzonspor. La stampa lo massacra e sui social spopola il video con “Salako”

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L’avventura turca di Rafa Leao è cominciata malissimo. Nella notte del 4-0 subito dal Galatasaray sul campo del Trabzonspor, l’ex Milan è finito al centro delle critiche per una prestazione che i numeri fotografano con durezza: 90 minuti in campo, 65 palloni toccati, 21 persi e quattro conclusioni senza mai trovare la porta. Ha completato 27 passaggi su 38, vinto 6 duelli su 11 e chiuso con 5 dribbling riusciti su 9.

La serata del Papara Park è stata dominata da Mohamed Salah, autore di una tripletta e dell’assist per il gol di Noah Saviolo. Un confronto impietoso. Leao, invece, ha lasciato il segno soprattutto nelle statistiche negative. E il dato dei 21 possessi persi ha fatto rapidamente il giro dei media turchi. L’opinionista Sinan Engin ha definito Leao “laubali”, cioè troppo disinvolto, contestandogli anche il linguaggio del corpo sul 4-0 e arrivando a evocare il precedente di Wilfried Zaha, altra grande firma sbarcata a Istanbul tra enormi aspettative. Anche Levent Tüzemen ha utilizzato proprio il paragone con l’ex Crystal Palace per descrivere l’avvio del portoghese.

Sui social, intanto, ha iniziato a circolare un montaggio con gli errori e le peggiori giocate di Leao contro il Trabzonspor. In sottofondo c’è “Salako”, brano legato all’omonimo film turco del 1974 con Kemal Sunal: il riferimento è al personaggio ingenuo e “sciocco” della pellicola, rendendo evidente il senso sarcastico dell’accostamento. Il momento pesa ancora di più considerando le cifre dell’operazione: il Galatasaray ha versato al Milan 38 milioni di euro e garantito a Leao 10 milioni netti a stagione per quattro anni. Dopo quattro presenze ufficiali con la nuova maglia, però, il bilancio resta fermo a zero gol e zero assist.