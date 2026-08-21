Riparte la Serie A: apre l’Inter contro il Monza, Roma-Fiorentina tra le sfide più attese | Programma, orari della prima giornata e dove vedere in tv e streaming

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Dopo due mesi di calciomercato, con la sessione estiva che resterà aperta fino all’1 settembre, e un Mondiale che ha fatto da spartiacque, la Serie A torna finalmente in campo. Si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato, ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l’Inter campione d’Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l’inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Subito dopo toccherà a Udinese e Como, mentre il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa.

Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Dieci partite distribuite su tre giorni per provare a riaccendere l’interesse intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l’attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera dell’1 settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. Di seguito programma, orari e dove vedere le partite in tv e streaming.