Come riparte la Serie A? I colpi, gli addii e i nuovi equilibri | Formazioni tipo, acquisti e cessioni dei 20 club

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L’Inter per riconfermarsi (e provare a far meglio in Europa), il Napoli per continuare a lottare per il vertice, Juventus e Milan per riscattarsi dopo le delusioni della passata stagione, il Como per sognare ancora e alzare ulteriormente l’asticella, la Roma per riconfermarsi tra le prime quattro. È il weekend dell’inizio della Serie A, che quest’anno più di ogni altro è incerta e livellata, sia nella zona bassa della classifica, sia in quella alta, con diverse squadre che vogliono provare a spodestare l’Inter campione d’Italia, ulteriormente rinforzata.

C’è anchi però vuole riscattare la stagione appena terminata, come la Lazio e la Fiorentina, che è stata in assoluto una delle principali protagoniste del mercato estivo. I biancocelesti non sono nemmeno arrivati in Europa e hanno deciso di ripartire da Gennaro Gattuso, nonostante in città permanga un forte clima di contestazione nei confronti di Lotito. Il club viola invece riparte con grandi ambizioni nell’anno del centenario e il mercato del direttore sportivo Paratici lo dimostra: da Mastantuono a Oulai, passando per Atta, sono diversi gli acquisti di spessore della Fiorentina. Tanto hanno fatto in questa sessione anche le tre neopromosse: Venezia, Frosinone e Monza, che parteciperanno a questo campionato di Serie A al posto di Verona, Pisa e Cremonese. Di seguito acquisti, cessioni, formazioni tipo dei 20 club.