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Ultimo aggiornamento: 19:00

“Andai a dormire e l’indomani ricevetti una pila di documenti di cui non sapevo l’esistenza. Lì persi tutto il mio patrimonio”: la confessione choc di Roberto Carlos

di Redazione Sport
L'ex terzino della nazionale brasiliana e del Real Madrid ha spiegato di aver buttato via il 99% di ciò che ha guadagnato nel calcio: "Ho avuto problemi con persone che hanno azzerato il mio conto"
“Andai a dormire e l’indomani ricevetti una pila di documenti di cui non sapevo l’esistenza. Lì persi tutto il mio patrimonio”: la confessione choc di Roberto Carlos
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“Ho avuto problemi con persone che hanno azzerato il mio conto. A causa di agenti e questioni familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato nel calcio. Ho commesso degli errori ed è per questo che esorto i giocatori più giovani a non fare lo stesso”. È la confessione shock fatta dall’ex terzino della nazionale brasiliana e del Real Madrid, Roberto Carlos, al Portugal Football Summit, e rilanciata dai media brasiliani.

“Ho sempre pensato alla vita dopo la carriera. Significa costruire un’eredità come giocatore e valorizzare la propria immagine. Quando decisi di smettere di giocare, possedevo già la licenza da direttore sportivo e collaboravo con molti marchi“, ha affermato, sottolineando che nonostante la pianificazione del suo futuro ha visto il proprio conto bancario svuotarsi, arrivando quasi a perdere tutto.

“Ho avuto un grave problema con il mio ex agente e una questione familiare molto seria. Un giovedì andai a dormire a mezzanotte e il venerdì ricevetti una pila di documenti di cui non sapevo nemmeno l’esistenza. È stato allora che ho perso tutto il mio patrimonio“, ha raccontato. L’ex calciatore ha affermato di aver iniziato a usare la propria esperienza come monito per gli atleti più giovani. “Condivido tutto ciò che di negativo è accaduto nella mia vita con i giocatori più giovani, affinché non commettano gli stessi errori che ho fatto io”, ha dichiarato.

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