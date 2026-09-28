Avviso di chiusura indagini a un 65enne, sospettato di concorso in omicidio. L'ex fidanzata Isabella Internò nel 2024 è stata condannata a 16 anni per omicidio e adesso attende la sentenza di appello, prevista per il 17 novembre

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C’è un nuovo indagato nell’inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989. A ricevere l’avviso di chiusura delle indagini da parte della Procura di Castrovilli è stato un 65enne, indagato per concorso in omicidio. Attualmente, però, l’unica sotto processo per l’omicidio Bergamini è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza di appello è attesa per il prossimo 17 novembre.

Inizialmente il caso venne archiviato come un semplice suicidio, ipotizzando che il 26enne si fosse buttato sotto un tir perché non aveva mai superato la separazione con la fidanzata. Ma poi le indagini furono riaperte, grazie alla tenacia della famiglia Bergamini e in particolare della sorella Donata, che affidandosi all’avvocato Fabio Anselmi riuscì, nel 2017, ad ottenere la riesumazione della salma: dagli esami si poté evincere che Donato era morto prima di finire sotto al camion, e in particolare per asfissia. Come detto, poi, nel 2024 la Corte d’Assise di Cosenza ha condannato in primo grado Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore.