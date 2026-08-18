Calci e pugni tra la moglie e la sua ex, lui finisce in ospedale: malore per il ct dell’Egitto

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La moglie litiga con la ex, lui si sente male e finisce in ospedale. È l’incredibile storia accaduta a Hossam Hassan, ct dell’Egitto, che di sicuro immaginava una vacanza diversa. Secondo quanto riferito da “Sky News Arabia”, l’allenatore si stava godendo un po’ di riposo in un resort a Marina El Alamein, nel nord dell’Egitto, assieme alla sua attuale moglie Dan Adam. L’incontro casuale con la sua ex compagna, Huwayda, che era accompagnata dai figli, ha fatto scoppiare un’accesa discussione tra le due donne, poi degenerata in pugni, calci e strattoni. Hossam è intervenuto per placare gli animi ma ha finito col sentirsi male, al punto da perdere i sensi ed essere portato in ospedale. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione e le due donne si sono poi scusate per quanto accaduto.

I due avevano appena finito di assistere a un’esibizione del famoso artista egiziano Mohamed Ramadan e inizialmente avevano intenzione di tornare in hotel per rilassarsi. La tranquillità, però, è durata poco. I figli dell’ex moglie di Hassan, Huwayda, sono improvvisamente comparsi al bar dell’hotel e si sono avvicinati direttamente a lui. Secondo il racconto della sua attuale moglie, Dan Adam, lo avrebbero tirato con forza dalla sedia, intimandogli di seguirli. Da lì è nata una discussione che, nel giro di pochi istanti, è degenerata in una vera e propria rissa.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, Dan Adam ha avuto un alterco verbale con Huwayda e con la figlia di quest’ultima. Il confronto è rapidamente passato dalle parole alle mani e diverse persone sono state coinvolte nella colluttazione. La situazione è diventata particolarmente violenta. Dan Adam ha raccontato di essere stata colpita con del caffè bollente e, successivamente, di essere stata schiaffeggiata, presa a pugni e strattonata per i capelli. Anche i suoi figli sarebbero stati spintonati durante la confusione.

Gli altri ospiti dell’hotel, sorpresi dall’improvvisa rissa, hanno assistito a una scena caotica. Qualcuno ha chiamato i soccorsi e avvertito la polizia, che è arrivata sul posto per riportare la situazione sotto controllo. Dopo l’accaduto, Huwayda si è presentata alla stazione di polizia per presentare una denuncia, salvo poi ritirare volontariamente tutte le accuse.

Dan Adam, invece, ha raccontato l’episodio ai media, visibilmente scossa. Ha sostenuto di essere stata aggredita da più persone e di essere stata colpita con schiaffi, pugni e calci, oltre a essere stata strattonata e trascinata per i capelli. La donna ha ricostruito anche i momenti che hanno preceduto la rissa. Dopo essere tornati al primo piano dell’hotel al termine dello spettacolo, alcuni dei figli dell’ex moglie di Hassan si sarebbero avvicinati improvvisamente a loro, avrebbero tirato Hassan giù dalla sedia e gli avrebbero ordinato di seguirli.