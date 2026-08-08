“Alzeremo il livello”: Chivu ora vuole in fretta i rinforzi dal mercato. Il piano dell’Inter tra fascia e attacco

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Servono rinforzi all’Inter di Chivu. Servono rinforzi e Chivu lo sa. Lo dice. Non a gran voce, ma lo dice. E lo fa perché ha bisogno che la sua dirigenza lo aiuti a trovare gli elementi giusti per “migliorare la rosa”. Come ha detto, questo sì, a più riprese e con grande convinzione. L’Inter sembra ferma sul mercato, scottata dall’aver perso Palestra e dalla questione legata a Khalaili: ha chiuso sì per Stones (che Chivu ha accolto a braccia aperte in difesa), ma non basta. È quanto è ulteriormente emerso – non che non fosse chiaro – dai colloqui di questi giorni, mentre l’Inter è impegnata nella tournée australiana che l’ha portata ad affrontare, tra le italiane, prima il Milan e poi, oggi, sabato 8 agosto, la Juventus. Due avversarie di livello su cui misurarsi per capire meglio la condizione di tutta la squadra. Che non è ottimale, per quanto buona.

In difesa, Chivu vuole un altro elemento. Vero, con Carlos Augusto impiegabile da braccetto, a livello numerico per quanto risicato il reparto sarebbe completo. Ma serve un altro giocatore per provare ad alzare il livello (sic): un giocatore possibilmente giovane, su cui costruire il futuro con calma, vista l’esperienza dei compagni.

Il vero nodo resta però la fascia destra, il quinto di centrocampo. La situazione è questa: un sostituto di Dumfries, con quelle caratteristiche, difficilmente arriverà. Per una questione di costi e di opportunità. E quindi l’Inter si dovrà adeguare. Chivu ha provato Diouf, che non sta facendo affatto male, ma un giocatore veramente di ruolo serve ed è su questo che si sta concentrando il ds Ausilio insieme a Baccin. Serve, ma senza impegnare più quelle cifre che i nerazzurri erano disposti a spendere a inizio estate.

Quel budget, infatti, potrà essere impegnato per un altro elemento, che all’inizio non sembrava prioritario ma che prioritario è diventato. Della serie: se non posso modificare troppo il centrocampo, allora cerco un elemento che in attacco mi mancava. Cioè l’esterno offensivo. I nerazzurri sono tornati alla carica per Diaby, ma l’Al-Ittihad vuole 25 milioni senza grosse possibilità di trattativa o di dilazione del pagamento. Tanti soldi. Non quanti però ne chiede la Juve per Nico Gonzalez che però a Chivu piace molto e che può ricoprire più ruoli lì davanti. Se ne parla e se ne riparlerà, ma la sensazione è che il colpo grosso, alla fine, sarà proprio per quel settore del campo.

Colpo grosso, non a sorpresa. Perché quello, invece, può essere a centrocampo ma solo se partirà un elemento. Cioè Frattesi. In caso di suo addio, i nerazzurri spingerebbero per Curtis Jones, pallino da tempo di Chivu che intanto lavora sul campo aspettando rinforzi sul mercato. Senza alzare la voce, senza lamentarsi. Ma degli interventi servono. E in fretta.