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Ultimo aggiornamento: 15:45

“È morto il padre di Messi”. Florencia Pena si dimette dopo l’annuncio falso in diretta: “Mi vergogno di aver causato dolore”

di Redazione Sport
La presentatrice televisiva, molto seguita in Argentina, travolta dalla bufera per il suo annuncio non verificato in diretta. Il numero 10 dell'Argentina si era commosso dopo la tripletta ai Mondiali proprio per le condizioni del padre Jorge
“È morto il padre di Messi”. Florencia Pena si dimette dopo l’annuncio falso in diretta: “Mi vergogno di aver causato dolore”
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Mentre Leo Messi con una tripletta stendeva l’Algeria e incantava il mondo del calcio ai Mondiali, in Argentina un’altra polemica si stava prendendo la scena: Florencia Pena, famosa presentatrice televisiva del seguitissimo programma “El Show del Verano” in onda su Luzu TV, aveva annunciato in diretta la morte del padre di Messi. Una notizia fake, data in pasto al pubblico e ai social (Luzu TV è virale soprattutto sul web) senza essere prima verificata, nonostante la delicatezza dell’argomento. Ovviamente, appena arrivata la smentita si è scatenato il putiferio. Dopo alcuni giorni, Florencia Pena in lacrime ha annunciato le sue dimissioni.

Il padre di Messi, Jorge, è gravemente malato. È questo il motivo per cui il fuoriclasse argentino dopo la partita con l’Algeria si era commosso, parlando di “momenti difficili. Nella serata stessa, Florencia Pena aveva annunciato in diretta: “È morto il padre di Messi”. La notizia ha fatto il giro del mondo, nonostante l’immediata smentita. In studio durante “El Show del Verano” la 51enne conduttrice ha provato subito a rettificare e scusarsi, ma ormai il danno era fatto. I familiari di Messi si sono visti costretti anche a diffondere un comunicato ufficiale, in un momento che già di per sé è complicato, delicato e doloroso.

Florencia Pena ha provato più volte a scusarsi, sia in diretta che poi sui social, ma l’errore che ha fatto era troppo grave. È arrivato così l’annuncio delle sue dimissioni: “Chiedo scusa alla famiglia Messi per il terribile momento che immagino stiano attraversando. Mi vergogno profondamente di essere stata la causa di questo dolore“. Poi ha voluto precisare: “Devo precisare che questa informazione errata mi è stata fornita in diretta, come se fosse stata verificata dalla troupe di produzione, e io ci ho creduto”. Ma quanto meno si è assunta la responsabilità: “Ciononostante, mi assumo la responsabilità del mio errore, ed è per questo che ho deciso di farmi da parte e di interrompere la mia partecipazione a Luzu. Chiedo nuovamente scusa sinceramente, ho sbagliato”, ha concluso Florencia Pena.

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