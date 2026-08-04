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Ultimo aggiornamento: 18:55

Roma, grosso incendio di sterpaglie in zona Tor di Valle: cenere anche nel centro storico

di Redazione Cronaca
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Il rogo è divampato a ridosso di via dell'Ippica ma le sue polveri sono state segnalate fino a Fontana di Trevi. Sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco
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Grosso incendio di sterpaglie e materiale vario a Roma. Il rogo è divampato a ridosso di via dell’Ippica, in zona Tor di Valle. Sul posto i vigili del fuoco con cinque squadre. La cenere è arrivata anche in centro, a diversi chilometri di distanza, e viene segnalata da piazza della Repubblica a Fontana di Trevi. La polizia locale ha chiuso un tratto della via del Mare.

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