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Ultimo aggiornamento: 10:06

Falso allarme bomba: evacuati sei centri commerciali nel Milanese

di Redazione Cronaca
Nel testo, il mittente chiedeva di parlare con il presidente della Repubblica e sosteneva di aver piazzato ordigni per causare il maggior numero possibile di vittime
Falso allarme bomba: evacuati sei centri commerciali nel Milanese
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Sei centri commerciali nel Milanese sono stati evacuati mercoledì pomeriggio intorno alle 17 dopo aver ricevuto una mail identica con oggetto “Leggere urgentemente”. Nel testo, il mittente chiedeva di parlare con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sosteneva di aver piazzato diversi ordigni nelle strutture per causare il maggior numero possibile di vittime.

Per motivi precauzionali, i sei centri – l’outlet Scalo Milano di Locate di Triulzi, il Fiordaliso di Rozzano, le Cupole di San Giuliano Milanese, il Bonola di via Quarenghi a Milano, il Carosello di Carugate e l’Acquario di Vignate – sono stati evacuati e perlustrati, ma non è stata trovata alcuna traccia di esplosivo.

Sul posto sono giunti carabinieri, vigili del fuoco epolizia locale, oltre agli artificieri. Sulla vicenda era intervenuto con un post su Facebook anche il sindaco di San Giliano Milanese, Marco Segala. Le verifiche sono ancora in corso per rintracciare l’autore della mail, ancora non rintracciato.

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