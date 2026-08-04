Il mondo FQ

Sport

Ultimo aggiornamento: 19:21

Funerali di Baresi a Milano, fischi della folla per il sindaco Giuseppe Sala

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Critiche al primo cittadino all'arrivo nella Basilica di Sant'Ambrogio per l'addio all'ex capitano del Milan, scomparso il 31 luglio, dopo una lunga malattia, all'età di 66 anni
Icona dei commenti Commenti

Fischi per il sindaco di Milano Giuseppe Sala all’arrivo nella Basilica di Sant’Ambrogio per i funerali di Franco Baresi, l’ex capitano rossonero scomparso il 31 luglio, dopo una lunga malattia, all’età di 66 anni. Numerosi i calciatori e gli ex compagni di squadra che hanno partecipato alla cerimonia: tra loro l’applauditissimo Paolo Maldini, arrivato insieme a Marco Van Basten, Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis, e poi Roberto Donadoni, Daniele Massaro, Dejan Savicevic, Alessandro Costacurta, Pietro Vierchowod e molti altri. Presenti anche Christian Pulisic e Santiago Gimenez in rappresentanza della prima squadra del Milan, impegnata in una tournée in Australia. Lunghi applausi anche per il neo direttore tecnico della Nazionale Claudio Ranieri, per l’ex Pallone d’Oro Roberto Baggio e per il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione