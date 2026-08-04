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Fischi per il sindaco di Milano Giuseppe Sala all’arrivo nella Basilica di Sant’Ambrogio per i funerali di Franco Baresi, l’ex capitano rossonero scomparso il 31 luglio, dopo una lunga malattia, all’età di 66 anni. Numerosi i calciatori e gli ex compagni di squadra che hanno partecipato alla cerimonia: tra loro l’applauditissimo Paolo Maldini, arrivato insieme a Marco Van Basten, Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis, e poi Roberto Donadoni, Daniele Massaro, Dejan Savicevic, Alessandro Costacurta, Pietro Vierchowod e molti altri. Presenti anche Christian Pulisic e Santiago Gimenez in rappresentanza della prima squadra del Milan, impegnata in una tournée in Australia. Lunghi applausi anche per il neo direttore tecnico della Nazionale Claudio Ranieri, per l’ex Pallone d’Oro Roberto Baggio e per il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta.