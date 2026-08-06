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Ultimo aggiornamento: 9:00

Mondiale ai privati, la Fifa chiede scusa: “Commessi degli errori, ma basta attacchi”. Poi rilancia il sostegno a Infantino

di Domenico Cannizzaro
È quanto è emerso dalla riunione d'emergenza convocata a Rabat. Il Times: "Il presidente Fifa ha promesso al Marocco la finale della Coppa del Mondo 2030"
Mondiale ai privati, la Fifa chiede scusa: “Commessi degli errori, ma basta attacchi”. Poi rilancia il sostegno a Infantino
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La Fifa chiede scusa per il progetto Fifa Forward Enterprise, che prevedeva la cessione di una parte dei Mondiali a investitori privati, si risente per gli attacchi a Gianni Infantino e ribadisce il sostegno al presidente del massimo organismo calcistico a livello mondiale: “A seguito di una riunione tenutasi a Rabat, in Marocco, il segretario generale della Fifa e i membri del Management Board della Fifa presenti hanno ribadito il loro pieno sostegno al presidente della Fifa Gianni Infantino, in quanto unico dirigente eletto dalle 211 federazioni affiliate alla Fifa”, si legge nel comunicato della Federcalcio mondiale.

È quanto è emerso dalla riunione d’emergenza convocata dallo stesso Infantino a Rabat, in Marocco, dopo la crisi che ha colpito la Fifa nelle ultime settimane: il numero uno della Federazione internazionale è infatti finito in un polverone dopo aver presentato un progetto che non è piaciuto a nessuno. Prima la Uefa ha minacciato il boicottaggio dei Mondiali, poi si sono unite anche Concacaf e Afc. E ancora il Galles ha ritirato il sostegno a Infantino, la Giordania lo ha accusato di ricatto e anche diversi suoi uomini si erano dissociati. Insomma, il passo indietro era inevitabile, così come le scuse arrivate dopo la riunione di Rabat.

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