Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, Pietropaolo Virdis, Massimo Ambrosini, Marco Simone e Alberico Evani hanno portato il feretro di Franco Baresi fuori dalla basilica di Sant’Ambrogio al termine del funerale. Un lungo applauso, qualche istante di raccoglimento, poi sciarpe rossonere alzate al cielo e cori “sarai sempre con noi“, “c’è solo il capitano”: il popolo del Milan ha dato l’ultimo saluto a Franco Baresi, all’uscita del feretro dalla basilica di Sant’Ambrogio. Commossi i familiari, mentre insieme a tutti i presenti in chiesa, ex compagni, rappresentanti delle istituzioni e di altri club, si sono uniti intorno al feretro nel piazzale antistante la basilica applaudendo e osservando l’omaggio di migliaia di tifosi presenti.

Iniziato alle ore 11 circa, dopo più di un’ora si è concluso il funerale di Franco Baresi, con diversi momenti emozionanti all’interno della celebrazione di Monsignor Carlo Faccendini. “Un’enorme perdita per tutti noi”, ha dichiarato il proprietario del Milan Gerry Cardinale all’uscita del funerale di Franco Baresi. Anche fuori dalla basilica sono state forti le contestazioni contro Cardinale da parte dei tifosi. Contro di lui fischi e urla “non dovevi venire“.

Mentre sul sagrato, all’uscita di Paolo Maldini alcuni tifosi hanno detto “sei la nostra bandiera, torna con noi”. Al funerale erano diversi i rappresentati di altre società, tra cui Beppe Marotta, presidente dell’Inter. Presente anche una delegazione della Juventus con il ds Massara e Gianluca Pessotto. Insieme ai rappresentanti bianconeri è arrivato anche il ministro dello sport Andrea Abodi. Per la Fiorentina presente anche Giancarlo Antognoni con lo stendardo del club. Presente anche il presidente del Torino Urbano Cairo.