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Sono scattati la mattina di oggi, primo agosto, i controlli a campione da parte della Polizia di frontiera negli aeroporti di Roma – Fiumicino, Malpensa e Linate. Dopo la decisione del Governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna, i passeggeri originari di Paesi terzi, quindi fuori dall’Unione Europea, sono sottoposti a verifiche per accertare che siano in possesso dei documenti idonei a circolare all’interno dell’Area.

Si tratta di verifiche selettive sui passeggeri in arrivo dalla Spagna. Per chi dall’Italia si reca nella Penisola iberica, invece, non cambia niente. I controlli avvengono ai gate di sbarco per verificare la regolarità al momento dell’ingresso nello Stivale. Le misure resteranno in vigore per un mese e prevedono ulteriori verifiche solamente in caso di anomalie o sospetti. A Fiumicino sono oltre 60 i voli in arrivo ogni giorno dalla Spagna durante la stagione estiva. Già dalla serata di ieri Fiumicino ha pubblicato sui propri canali di comunicazione e social un avviso per i passeggeri informandoli che “in applicazione delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti sono stati temporaneamente reintrodotti controlli a campione alle frontiere interne dell’Area Schengen per i passeggeri in arrivo in Italia con voli provenienti dalla Spagna” e raccomandando di viaggiare con un documento di identità valido per l’espatrio.