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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:22

Schengen: a Malpensa, Linate e Fiumicino i primi controlli a campione sui passeggeri extra UE in arrivo dalla Spagna

di Redazione Cronaca
Le misure, introdotte dopo la decisione del Governo di sospendere il Trattato con il Paese Iberico, resteranno in vigore per un mese e prevedono la verifica del possesso di documenti idonei a circolare all'interno dell'Area
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Sono scattati la mattina di oggi, primo agosto, i controlli a campione da parte della Polizia di frontiera negli aeroporti di Roma – Fiumicino, Malpensa e Linate. Dopo la decisione del Governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna, i passeggeri originari di Paesi terzi, quindi fuori dall’Unione Europea, sono sottoposti a verifiche per accertare che siano in possesso dei documenti idonei a circolare all’interno dell’Area.

Si tratta di verifiche selettive sui passeggeri in arrivo dalla Spagna. Per chi dall’Italia si reca nella Penisola iberica, invece, non cambia niente. I controlli avvengono ai gate di sbarco per verificare la regolarità al momento dell’ingresso nello Stivale. Le misure resteranno in vigore per un mese e prevedono ulteriori verifiche solamente in caso di anomalie o sospetti. A Fiumicino sono oltre 60 i voli in arrivo ogni giorno dalla Spagna durante la stagione estiva. Già dalla serata di ieri Fiumicino ha pubblicato sui propri canali di comunicazione e social un avviso per i passeggeri informandoli che “in applicazione delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti sono stati temporaneamente reintrodotti controlli a campione alle frontiere interne dell’Area Schengen per i passeggeri in arrivo in Italia con voli provenienti dalla Spagna” e raccomandando di viaggiare con un documento di identità valido per l’espatrio.

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