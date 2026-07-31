Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 22:11

Terremoto ai Campi Flegrei, il video dalla collina mostra i danni in tutta la zona: “Si è sentito un boato”

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Un filmato registrato da una collina nell'hinterland napoletano rende l'idea della polvere sollevata a causa dei crolli dovuti al sisma di magnitudo 4.7
Icona dei commenti Commenti

“La scossa è stata fortissima, c’è stato un boato forte forte”. Sono le esclamazioni che accompagnano un video registrato da un’altura nella zona dei Campi Flegrei, postato dal deputato Francesco Emilio Borrelli e girato da un abitante della zona.

L’uomo mostra con il suo cellulare i pennacchi di polvere che si alzano in cielo intorno ai Campi Flegrei, simbolo dei danni provocati per il crollo di alcuni costoni di roccia e la caduta di calcinacci e solai in case e chiese in tutta l’area dell’hinterland napoletano a causa della scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata in zona.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione