Terremoto ai Campi Flegrei, il video dalla collina mostra i danni in tutta la zona: “Si è sentito un boato”

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“La scossa è stata fortissima, c’è stato un boato forte forte”. Sono le esclamazioni che accompagnano un video registrato da un’altura nella zona dei Campi Flegrei, postato dal deputato Francesco Emilio Borrelli e girato da un abitante della zona.

L’uomo mostra con il suo cellulare i pennacchi di polvere che si alzano in cielo intorno ai Campi Flegrei, simbolo dei danni provocati per il crollo di alcuni costoni di roccia e la caduta di calcinacci e solai in case e chiese in tutta l’area dell’hinterland napoletano a causa della scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni registrata in zona.